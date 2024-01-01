Novatr

Novatr

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Web Sitesi: novatr.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Novatr çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Yeni nesil mimarları ve mühendisleri kariyer başarısına doğru güçlendiriyoruz. Sizi başarıya hazırlayan çevrimiçi sertifika kursları. Grup tabanlı öğrenmeyle sektörle ilgili beceriler kazanın.

Web Sitesi: novatr.com

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