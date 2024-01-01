Novable, startup ve inovasyon keşfine olanak tanıyan, yapay zeka destekli bir teknoloji platformudur. Platform, DeepMatching™ teknolojisini uzman görüşleriyle birleştiren müşteri odaklı inovasyon araştırma metodolojisi sağlamayı amaçlıyor. Platform, şirketlerin iki gün gibi kısa bir sürede en uygun startup'ları bulmasına yardımcı olan profesyonel keşif, doğrulama ve katılım desteği gibi özellikler içeriyor. Novable, 0'dan fazla ülkede ve 0'dan fazla konuda 0 milyondan fazla yenilikçi şirketin web sitesi içeriğini, sosyal akışlarını, haberlerini, patentlerini ve mali bilgilerini içeren bağlamsal bir ağa erişim sağlar. Şirketler aramaları doğal dilde gönderebilir, kılavuzu takip edebilir ve ihtiyaçlarına uygun, anında ve kişiselleştirilmiş sonuçlar alabilir. Platform, gürültüyü filtreleyerek ve yalnızca önemli olanı sunarak yüzlerce saat tasarruf edebilir. Trustpilot'a göre %97 memnuniyet oranıyla Novable, en ileri görüşlü inovasyon profesyonellerinden bazıları tarafından güveniliyor. Platform ayrıca şirketlerin ilham almasına ve en son yenilik trendlerinden haberdar olmasına yardımcı olmak için müşteri hikayeleri, e-kitap ve blog gibi çeşitli kaynaklar da sunuyor. Özetle Novable, şirketlerin yarının yeniliklerini bugünden keşfetmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış güçlü bir araçtır. Platform, yapay zeka destekli teknolojisi, uzman görüşleri ve startup ekosisteminin kapsamlı bir şekilde anlaşılmasını sağlayan bağlamsal ağı aracılığıyla kesintisiz ve verimli bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

Web Sitesi: novable.com

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