Alternatifler - Notejoy

RemNote

remnote.com

Düşünme ve öğrenme için hepsi bir arada araç. Elbette, bu bir not alma aracıdır. Ancak öğrenmenize, düzenli kalmanıza ve düşünmenize yardımcı olacak bilgi kartları, PDF'ler, geri bağlantılar ve daha fazlası da var.