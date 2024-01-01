AWS tarafından desteklenen NoSky, merkezi yönetim, izleme ve raporlama özelliklerine sahip tamamen entegre bir bulut yedekleme çözümüdür. Verilerin bilgisayar korsanları, virüsler, yolsuzluk ve fidye yazılımları gibi hain kötü adamların sürekli tehditleriyle karşı karşıya olduğu bir dünyada NoSky, değerli bilgilerinizi koruyan nihai süper kahraman olarak ortaya çıkıyor. En son teknolojiyle desteklenen süper güçleriyle NoSky, veri kulelerinizin ve kalelerinizin koruyucusu olarak ayakta duruyor ve onların kötü güçlere karşı dayanıklı kalmasını sağlıyor. * Güvenlik Kalkanı: NoSky'nin aşılmaz kalkanı, verilerinizi acımasız bilgisayar korsanlarından korur ve onları güçlü savunmalarına karşı güçsüz bırakır. * Virüs Yok Etme Yetenekleri: En yeni antivirüs özellikleriyle donanmış olan NoSky, virüsleri yok eder ve veri kalenizi her türlü kötü niyetli müdahaleden uzak tutar. * Yolsuzluk Kırıcı: NoSky, değerli verilerinizin bütünlüğünü geri yükleyerek ve koruyarak, sarsılmaz bir kararlılıkla yolsuzlukla mücadele eder. * Fidye Yazılımı Kovucu: Bir daha asla fidye yazılımı taleplerine boyun eğmeyin! NoSky, fidye yazılımlarına karşı cesurca savaşarak verilerinizi kötü niyetli gaspçıların erişiminin ötesinde kilit altında tutar. * Süper Hızlı Kurtarma: Herhangi bir veri felaketi karşısında NoSky, bilgilerinizi kurtarmak için ışık hızıyla devreye girerek minimum kesinti süresi ve süper kahraman düzeyinde verimlilik sağlar. * Kullanıcı Dostu Süper Takım: NoSky'nin kullanıcı dostu arayüzü, bir süper kahramanın kıyafeti kadar sezgisel olacak şekilde tasarlanmıştır ve zahmetsizce gezinmenize ve veri kulelerinizi kolaylıkla yönetmenize olanak tanır. * Yedekleme Kalesi: NoSky'nin aşılamaz bulut yedekleme kalesi, hangi zorluklar ortaya çıkarsa çıksın, verilerinizin güvenli bir şekilde saklanmasını ve gerektiğinde her zaman geri yüklenmeye hazır olmasını sağlar. Nihai veri süper kahramanınız NoSky ile, siz kendi kahramanca çabalarınıza odaklanırken veri kulelerinizin korunduğundan emin olabilirsiniz. NoSky'nin gücünü benimseyin ve veri altyapınızdaki süper kahramanı serbest bırakın!

Web Sitesi: nosky.io

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