Nonprofit Tech for Good

Nonprofit Tech for Good

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Web Sitesi: nptechforgood.com

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

2005 yılında Heather Mansfield tarafından kurulan Nonprofit Tech for Good, dijital pazarlama ve bağış toplamayla ilgili faydalı, anlaşılması kolay haberler ve kaynaklar sağlıyor.

Web Sitesi: nptechforgood.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Nonprofit Tech for Good ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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