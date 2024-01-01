Nonprofit Quarterly

Nonprofit Quarterly

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Kâr Amacı Gütmeyen Üç Aylık, kâr amacı gütmeyen sektörü eğitmek için araştırmaya dayalı makaleler ve kaynaklar sağlayan, kâr amacı gütmeyen bir dergi yayınıdır. NPQ, değerleri tamamen insan haklarına, ekonomik ve sosyal adalete, ırksal eşitliğe ve gelişen topluluklara dayanan aktif bir demokraside yaşadığımız bir dünya tasavvur ediyor. Misyonumuz aktif, katılımcı ve bazen yıkıcı bir sivil sektörü teşvik etmektir.

Web Sitesi: nonprofitquarterly.org

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