NonProfit PRO

NonProfit PRO

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Web Sitesi: nonprofitpro.com

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Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

NonProfit PRO dergisi, kar amacı gütmeyen profesyoneller için bir strateji rehberidir. Kâr amacı gütmeyen yönetim ve strateji için başvurulacak kaynaktır. Düşünce liderleri ve yenilikçiler için geliştirilen bu programda insan kaynakları, yönetim kurulu ve gönüllü yönetimi gibi iç konulardan teknolojiye, vergi ve hukuki konulara, haberlere ve tabii ki fon toplamaya kadar çeşitli konuları ele alıyoruz.

Web Sitesi: nonprofitpro.com

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