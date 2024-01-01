Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Her yerde, her şeyi satabileceğiniz ödeme uygulaması. Müşterilerinizin ödeme bağlantılarını, QR kodlarını, Apple Pay'i, Google Pay'i ve tüm önemli kart ağlarının kartlarını kullanarak çevrimiçi veya şahsen ödeme yapmasına olanak tanıyın

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