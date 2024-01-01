NOLU, Open AI GPT-3 motoruyla etkileşime geçmek için basit ve kullanımı kolay bir arayüzdür. Kullanıcıların herhangi bir komplikasyon veya kurulum olmaksızın soru sormasına ve yapay zeka tarafından oluşturulan yanıtları almasına olanak tanır. 175 milyarın üzerinde makine öğrenimi parametresine sahip bir sinir ağı tarafından desteklenmektedir. NOLU'ya herhangi bir tarayıcıdan erişilebilir ve herhangi bir ekran boyutunda kullanılabilir. Ayrıca 45 terabaytlık metin verisine dayanan ve yaklaşık 85 milyar nörona sahip insan beyninden bağlam sağlayan bir eğitim sistemi ile donatılmıştır. NOLU, 50 QA ücretsiz deneme sürümü sunar ve kullanıcıların görevlerine odaklanabilmeleri için minimum arayüz sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Web Sitesi: noluai.com

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