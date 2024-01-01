Alternatifler - Nolej
Scribd
scribd.com
Scribd, bir milyon başlık içeren bir Amerikan e-kitap ve sesli kitap abonelik hizmetidir. Scribd, açık yayın platformunda 60 milyon belge barındırıyor. 2007 yılında Trip Adler, Jared Friedman ve Tikhon Bernstam tarafından kurulan ve merkezi San Francisco, California'da bulunan şirket, Khosla Venture...
LinkedIn Learning
linkedin.com
Önde gelen çevrimiçi öğrenme platformu LinkedIn Learning, kuruluşların öğrenci katılımını artırmasına ve bugün ve gelecekte ihtiyaç duydukları becerileri geliştirmelerine yardımcı olur. Lynda.com'daki gerçek dünya uzmanları tarafından verilen 16.000'den fazla ders ve her hafta eklenen 50'den fazla y...
Udemy Business
business.udemy.com
Udemy Business, güçlü bir içerik pazarı aracılığıyla taze, isteğe bağlı öğrenim içeriği sunarak şirketlerin günümüzün hızla değişen iş ortamında rekabetçi kalmasına yardımcı olur. Misyonumuz, çalışanların bir sonraki proje, öğrenilecek beceri veya ustalaşılacak rol olsun, bundan sonra ne gerekiyorsa...
Simplilearn
simplilearn.com
150'den fazla ülkeden 2 milyondan fazla öğrenci; Her ay 1500 canlı ders ve öğrencilerin %85'i kariyer avantajlarını bildiriyor - Simplilearn bugün dijital becerileri öğrenmek için dünyanın 1 numaralı çevrimiçi eğitim kampıdır. Rol odaklı öğrenme yollarından ve üniversite ortaklı programlardan yeni ...
DataCamp
datacamp.com
İşletmeler için DataCamp nedir? DataCamp, veriler ve yapay zeka hakkında bilgi edinmek, veriler aracılığıyla işbirliği yapmak ve işe hazır yetenekleri işe almak için başvurulacak platformdur. DataCamp for Business, başlangıç noktanız ne olursa olsun tüm kuruluşunuzu hayati veriler ve yapay zeka be...
O'Reilly Learning
oreilly.com
O'Reilly, teknolojideki trendleri ve gelişmeleri takip edip filtreleyerek uzman uygulayıcıların içgörülerini O'Reilly öğrenme platformu aracılığıyla paylaşıyor. Böylece, bir kod satırından yeni bir araç veya teknoloji öğrenmeye kadar zorlu sorunları çözmek için ihtiyaç duyduğunuz yanıtları alırsınız...
Perlego
perlego.com
Perlego'nun dünya çapındaki öğrencilerin güvendiği çevrimiçi akademik kaynaklar ve araçlar kütüphanesi ile.
Udacity
udacity.com
Accenture'un bir parçası olan Udacity, işe hazır dijital yetenekler yaratarak hayatları, işletmeleri ve ülkeleri değiştiren yetenek dönüşümünde pazar lideridir. Yapay zeka, veri bilimi, makine öğrenimi, bulut, siber güvenlik ve daha fazlası gibi dijital teknolojilerdeki yetenek açıklarınızı ortadan ...
Genially
genial.ly
Genially interaktif görsel iletişimde dünya lideridir. Çarpıcı sunumlar, etkileşimli görüntüler, infografikler, dosyalar, testler, özgeçmişler vb. oluşturmak ve bunları saniyeler içinde etkileşim ve animasyon efektleriyle zenginleştirmek için Genially'yi hepsi bir arada çevrimiçi aracınız olarak kul...
Pluralsight
pluralsight.com
Doğru teknoloji ve doğru becerilerle ilerlemenize yardımcı olan web geliştirme, BT sertifikasyonu ve çevrimiçi eğitim sağlayan teknoloji becerileri platformu. Popüler programlama dilleri, geliştirici araçları ve daha fazlası için binlerce isteğe bağlı kurs!
Scaler
scaler.com
Scaler Academy'nin MAANG uzmanları tarafından kişiselleştirilmiş 1:1 mentorluğumuzla kodlama becerilerinizi geliştirin. Ayrıca kariyerinizin sorumluluğunu üstlenmenize yardımcı olacak deneme röportajları ve özel kurslar da sunuyoruz.
Powtoon
powtoon.com
Powtoon, herkesin herhangi bir tasarım veya teknik beceri gerektirmeden, birkaç dakika içinde profesyonel görünümlü ve ilgi çekici videolar ve sunumlar oluşturmasına olanak tanıyan lider görsel iletişim platformudur. Fortune 500 şirketlerinin %96'sı da dahil olmak üzere 30 milyondan fazla kişi, kuru...
edureka
edureka.co
Öğrenmeyi herkes için erişilebilir kılma misyonuna sahip, canlı ve etkileşimli bir e-öğrenme platformuyuz. Sektördeki en yüksek kurs tamamlama oranlarına ulaşmak için eğitmen liderliğindeki kursların yanı sıra 7/24 isteğe bağlı destek sunuyoruz! Gerçek hayattaki projelerimiz, 7/24 Destek ve Kişisel ...
Skillsoft
skillsoft.com
Skillsoft Hakkında Skillsoft (NYSE: SKIL), kuruluşları ve insanları birlikte büyümeye teşvik eden dönüştürücü öğrenme deneyimleri sunar. Şirket, kurumsal kuruluşlarla ortaklık yapıyor ve bugünün çalışanlarını yarının ekonomisine hazırlamak için küresel bir öğrenci topluluğuna hizmet ediyor. Skillsof...
CBT Nuggets
cbtnuggets.com
BT öğrenmek sıkıcı dersler, eğitim kamplarının çılgın temposu ya da işinizden ya da ailenizden uzun süre uzakta kalmak anlamına gelmiyor. CBT Nuggets ile ofis koltuğunuzun veya oturma odanızın koltuğunun rahatlığında, çeşitli cihazlarla her yerde 7/24 antrenman yapabilirsiniz. Birinci sınıf eğitmenl...
Uxcel
uxcel.com
Tasarım yöneticileri çok ince dağılmış durumda. Ekibinizin becerilerinin haritasını çıkarmanız, bir düzine platformdan öğrenme materyallerini belirlemeniz ve öğrenmenin bireysel, ekip ve iş büyümesini nasıl etkilediğine dair içgörülerden yoksun olduğunuzu anlamanız bekleniyor. Takımınızın becerileri...
getAbstract
getabstract.com
Daha iyi bil. Daha iyisini yapın. 15 dakikada ne öğrenebilirsiniz? GetAbstract, özetlenmiş uzman bilgisine kolay erişim sağlayarak dünya çapındaki kuruluşların ve bireylerin bilgiyi verimli bir şekilde kullanmalarına yardımcı olur.
Docebo
docebo.com
Docebo, yöneticiler için sezgisel, öğrenciler için ilgi çekici ve işletmeler için dönüştürücü olacak şekilde tasarlanmış dünyanın en güçlü öğrenme platformudur. Temel farklılaştırıcı özellikler arasında şunlar yer alır: - Çalışanlar, müşteriler ve iş ortakları da dahil olmak üzere birden fazla hedef...
Gnowbe
gnowbe.com
Dakikalar içinde etkileşimli, grup tabanlı, mikro öğrenme deneyimleri oluşturun! Gnowbe'nin ödüllü yazma aracı, yaratıcılara paylaşılan öğrenme deneyimlerini tasarlama, kolaylaştırma ve analiz etme yetkisi verir; eğitim ve katılım için idealdir. Temel özellikler şunları içerir: - Mikro öğrenme - Sos...
Thriving Springs
thrivingsprings.ai
Thriving Springs, işletmelerin etkileşimli öğrenme modülleri, EQ tabanlı sosyal beceri kursları ve katılım anketleri aracılığıyla çalışanları işe almasına, becerilerini geliştirmesine ve elde tutmasına yardımcı olan, Yapay Zeka destekli bir Nesil çalışan öğrenme ve katılım platformudur. Platform, iş...
BizLibrary
bizlibrary.com
BizLibrary'de çalışanların becerilerini yükseltme, çalışmak için daha iyi yerler yaratma ve daha şefkatli ve yetkin bir gelecek inşa etmek için üzerimize düşeni yapma misyonundayız. Yenilikçi platformlarımız, sınıfının en iyisi içeriğimiz ve rakipsiz stratejik desteğimiz aracılığıyla kuruluşların öğ...
Go1
go1.com
Go1, profesyonellere yönelik dünyanın en çeşitli geliştirme kursları ve eğitimleri kütüphanesine sahip küresel bir içerik toplayıcıdır. Öğrenme ve Geliştirme liderleri, tek bir abonelikle, 250'den fazla sektör lideri içerik sağlayıcının yapay zekayla geliştirilmiş keşif ve iyileştirme araçlarıyla do...
Ethena
goethena.com
Ethena'nın hepsi bir arada uyumluluk eğitim platformu, tüm kutucuklarınızı işaretlemenize ve daha iyi bir iş yeri oluşturmanıza yardımcı olur. Ürünümüz size çalışanların gerçekten beğeneceği kursların bir kataloğunu, bunların dağıtımını otomatikleştiren bir ÖYS/LMS'yi ve zor durumlarda ekibinizi des...
Passion.io
passion.io
Koçların ve uzmanların bilgilerini karlı mobil uygulamalara dönüştürmelerine yardımcı oluyoruz. Kod gerekmeden cebinizden bir iş kurun.
OpenSesame
opensesame.com
Dünyanın en üretken ve beğenilen iş gücünün geliştirilmesine yardımcı oluyoruz. Dünyanın en iyi yayıncılarının sunduğu en kapsamlı e-öğrenme kursları kataloğuyla, kursları bulmaktan, bunları temel yetkinliklerinizle eşleştirmekten, bunları ÖYS/LMS'nizle senkronize etmekten, kullanımı artırmaya ve Öğ...
5Mins AI
5mins.ai
5Mins, 80'den fazla ülkede binlerce ekip tarafından sevilen, oyunlaştırılmış, TikTok tarzı bir e-Öğrenim platformudur. Her kullanıcının rolüne, işlevine ve hedeflerine göre kişiselleştirilmiş, yapay zeka destekli mikro öğrenmeyle çalışanların talep edilen donanım, yazılım ve yaşam becerilerini dakik...
Vue School
vueschool.io
Birinci sınıf eğitimlerimiz ve video kurslarımız sayesinde Vue.js'yi ve modern, en son ön uç teknolojileri çekirdek ekip üyelerinden ve sektör uzmanlarından öğrenin.
Skillspace
skillspace.ai
Dphi'nin Skillspace.ai, hızlı büyüyen şirketlerin birinci sınıf deneyimli ve yeni üniversite mezunu mühendisleri ve veri bilimcilerini işe almasına yardımcı olmak için iş başındaki becerilere yönelik değerlendirmeleri otomatikleştirir. Platform özellikleri arasında kodlama ve yapay zeka zorlukları, ...
GoodHabitz
goodhabitz.com
GoodHabitz ile çalışanlarınızın gelecekte ihtiyaç duyacakları becerileri geliştirmelerine yardımcı olursunuz. Yenilikçi öz değerlendirmelerimiz aracılığıyla, büyüme fırsatlarına ilişkin benzersiz içgörüler kazanacaklar ve dünya lideri eğitim kurslarımız kendilerinin en iyi versiyonu olmalarına yardı...
Disco
disco.co
Disco ile öğrenme topluluğunuzun potansiyelini ortaya çıkarın. Disco'nun ödüllü platformuyla üye katılımını optimize edin, yapay zeka yardımından yararlanın ve eyleme dönüştürülebilir bilgiler elde edin. Disco, EdTech Çığır Açan Ödülleri tarafından Eğitimde Hızlı Şirketlerden En Yenilikçi Şirketler ...