Alternatifler - NoFraud

Adloox

adloox.com

Adloox, Avrupa merkezli, bağımsız bir reklam doğrulama ve analiz platformudur. Adloox, 2009 yılından bu yana, reklam verenler, ajanslar ve diğer satın alma tarafı teknolojileri de dahil olmak üzere tüm müşterilerinin en karmaşık reklam sahtekarlığı türlerinden korunmasını sağlamak ve reklamların gör...