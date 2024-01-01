NodeChef

NodeChef

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Web Sitesi: nodechef.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde NodeChef çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

NodeChef Cloud, Bulutta yerel Node.js, Python, Elixir, PHP, Go, Ruby, Java, .Net Core uygulamalarını docker konteynerleri ve kubernetes aracılığıyla dağıtmaya ve çalıştırmaya yönelik bir hizmet olarak platformdur (PaaS).
Kategoriler:
Software Development
Hizmet Olarak Bulut Platformu (PaaS) Yazılımı

Web Sitesi: nodechef.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, NodeChef ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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