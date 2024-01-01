Nocodelytics, Webflow sitelerindeki izleme ölçümlerini basit ve anlaşılır hale getirmek için tasarlanmıştır. Kullanıcıların düğme tıklamaları, bağlantı tıklamaları, CMS öğesi etkileşimi ve site içi aramalar gibi çeşitli kullanıcı etkileşimlerini izlemesine olanak tanır. Ana Özellikler: * Herhangi bir kodlama gerektirmeden yalnızca birkaç tıklamayla düğmelere ve bağlantılara yapılan tıklamaları izleyin. * Kullanıcıların sitede ne aradığını görün; bu, içerik ve özellik geliştirme konusunda bilgi sağlamaya yardımcı olabilir. * Daha derin bilgiler sağlamak için Jetboost ve Memberstack gibi diğer Web akışı araçlarıyla entegre olur. * Doğrudan Webflow sitesine yerleştirilebilecek basit görselleştirmeler ve kontrol panelleri sunar. * Veri gizliliğine odaklanarak kullanıcı dostu, GDPR uyumlu analizler sağlar.

Web Sitesi: nocodelytics.com

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