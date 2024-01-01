NMI

NMI

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Web Sitesi: nmi.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde NMI çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

İster daha iyi çözümler geliştirmek isteyen bir ISV, ister hizmetlerinizdeki değeri artırmak isteyen bir ISO, ister ödeme işleme araçları sağlayan bir Banka olun, NMI ideal, tam ticari teklifi oluşturmanıza olanak tanır. Satıcılarla doğrudan çalışmasak da, satıcılarınıza tüm etkileşim noktalarında (mağaza içi, mobil, çevrimiçi ve gözetimsiz) ödeme kabul etme olanağı sağlamanıza olanak sağlıyoruz.
Kategoriler:
Finance
Ödeme İşleme Yazılımı

Web Sitesi: nmi.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, NMI ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Alternatifler

PayPal

PayPal

paypal.com

Venmo

Venmo

venmo.com

Payoneer

Payoneer

payoneer.com

Stripe

Stripe

stripe.com

Square

Square

squareup.com

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

HoneyBook

HoneyBook

honeybook.com

Karbon

Karbon

karbonhq.com

BirdEye

BirdEye

birdeye.com

Airwallex

Airwallex

airwallex.com

Melio

Melio

meliopayments.com

Thryv

Thryv

thryv.com

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Modulr

modulrfinance.com

MONEI

MONEI

monei.com

Helcim

Helcim

helcim.com

Cashfree

Cashfree

cashfree.com

Mollie

Mollie

mollie.com

GroovePay

GroovePay

groovepay.com

PayTrace

PayTrace

paytrace.net

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