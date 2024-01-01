Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

İster daha iyi çözümler geliştirmek isteyen bir ISV, ister hizmetlerinizdeki değeri artırmak isteyen bir ISO, ister ödeme işleme araçları sağlayan bir Banka olun, NMI ideal, tam ticari teklifi oluşturmanıza olanak tanır. Satıcılarla doğrudan çalışmasak da, satıcılarınıza tüm etkileşim noktalarında (mağaza içi, mobil, çevrimiçi ve gözetimsiz) ödeme kabul etme olanağı sağlamanıza olanak sağlıyoruz.

Web Sitesi: nmi.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, NMI ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.