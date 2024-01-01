NJ Education Report

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NJ Eğitim Raporu, New Jersey'in eyaletimizdeki tüm çocuklara fayda sağlayan şeffaf, hesap verebilir ve işlevsel bir eğitim sistemine sahip olmasını sağlamak için bağımsız gazetecilik konusunda güvenilir bir kaynaktır. Eyaletteki Eğitim düzenlemesine ilişkin en son olay ve gelişmelere ilişkin Haberleri, Yorumları ve Analizleri keşfedin.

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