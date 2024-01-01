Alternatifler - NiuTrans
Google Translate
translate.google.com
Google Çeviri, metinleri ve web sitelerini bir dilden diğerine çevirmek için Google tarafından geliştirilen ücretsiz, çok dilli bir sinir makinesi çeviri hizmetidir. Bir web sitesi arayüzü, Android ve iOS için bir mobil uygulama ve geliştiricilerin tarayıcı uzantıları ve yazılım uygulamaları oluştur...
DeepL Translator
deepl.com
DeepL Translator, 28 Ağustos 2017'de başlatılan ve Almanya'nın Köln şehrinde bulunan DeepL GmbH (Linguee) tarafından geliştirilen ücretsiz bir sinirsel makine çeviri hizmetidir. Google Translate'den daha doğru ve incelikli olduğu yönünde olumlu basın mesajları aldı. DeepL şu anda aşağıdaki 11 dil ve...
Microsoft Translator
bing.com
Microsoft Translator, Microsoft tarafından sağlanan çok dilli bir makine çevirisi bulut hizmetidir. Microsoft Translator birden çok tüketici, geliştirici ve kurumsal ürünle tümleşiktir; Windows, Windows Phone, iPhone ve Apple Watch ile Android telefon ve Android Wear için Bing, Microsoft Office, Sha...
Yandex Translate
translate.yandex.com
Fransızca, Rusça, İspanyolca, Almanca, İtalyanca ve diğer birçok dilden İngilizce'ye ve tersten ücretsiz çevrimiçi çeviri, transkripsiyon, telaffuz ve kullanım örnekleri içeren sözlük. Yandex.Çeviri kelimelerle, metinlerle ve web sayfalarıyla çalışır.
U-Dictionary Translator
u-dictionary.com
108 dildeki metinleri zahmetsizce çevirin.
Microsoft Translator Conversations
translator.microsoft.com
Dil engelini aşın. Bire bir sohbetler ve daha büyük grup etkileşimleri için cihazlar arasında çevrilmiş konuşmalar.
네이버 파파고
papago.naver.com
Akıllı bir yapay zeka tercümanı olan Papago, insanların dil engeli olmadan iletişim kurabileceği bir dünyanın hayalini kuruyor. Naver Papago
iTranslate Web
itranslate.com
iTranslate lider ücretsiz çevirmen/çevirmendir.
Translate.com
translate.com
Her boyuttaki işletme için uzman dil çözümleri. 25.000'den fazla profesyonel çevirmen. 90 dil çifti. 7/24 çevrimiçi çeviri hizmeti. API'dir.
百度翻译
fanyi.baidu.com
Baidu Çeviri, 200'den fazla dilde anında ücretsiz çeviri hizmeti sağlar.Web sayfaları, APP'ler ve API ürünleri içerir ve metin çevirisi, belge çevirisi, görüntü çevirisi ve diğer özel işlevleri destekler.Kullanıcıların kelime arama çevirisi, belge çevirisi ihtiyaçlarını karşılar. çeviri, sözleşme çe...
Lingva Translate
lingva.ml
Çevirileri Google ile ilgili herhangi bir hizmeti kullanmadan alır ve takip edilmelerini engeller.
Google Translation Hub
cloud.google.com
Hızlı çeviri. Biçim saklama. Şeffaf fiyatlandırma. Tek tıklamayla belgelerinizi çok dilli hale getirin. Tek adımda 1 dilden birçok dile çeviri yapın! Sezgisel, kurumsal kullanıcı dostu bir arayüzle içeriği kolayca 135 dile çevirin ve gerektiğinde insan geri bildirimlerini entegre edin. Translation ...
Lingvanex
lingvanex.com
Makine Çevirisi: Milyonlarca metin, ses, dosya ve web sitesini tam gizlilik korumasıyla sabit fiyata çevirin. 2 haftalık ücretsiz deneme.
有道翻译
fanyi.youdao.com
Youdao Translation, Çince, İngilizce, Japonca, Korece, Fransızca, Almanca, Rusça, İspanyolca, Portekizce, Vietnamca, Endonezce, İtalyanca, Felemenkçe ve Tayca tercümelerinde anında ve ücretsiz tam metin çeviri, web sayfası çevirisi, belge çevirisi ve PDF sağlar. , DOC çevirisi, PPT çevirisi, manuel ...
ImTranslator
imtranslator.net
ImTranslator Çeviri hizmeti, birçok dilde kelimelerin, deyimlerin ve metinlerin anında çevirisini sağlamayı amaçlamaktadır. Arkadaşlarınızla, akrabalarınızla veya iş ortaklarınızla iletişim kurmak, yurt dışına seyahat etmek veya dil öğrenmek için bir çeviri aracına ihtiyacınız olduğunda ImTranslato...
Apertium
apertium.org
Apertium, kural tabanlı bir makine çeviri platformudur. Özgür bir yazılımdır ve GNU Genel Kamu Lisansı koşulları altında yayımlanmıştır.
Systran
systransoft.com
Tüm metniniz için çeviri aracı. SYSTRAN çeviri kutusuyla metninizi kolayca çevirin.
StringTranslate
stringtranslate.com
6000'den fazla kelimeyle dünyanın en iyi tercümanı. Dünyanın her yerinde ücretsiz tercüme hizmeti vermekteyiz. Kelime sayısında ve tekrar sayısında herhangi bir sınırlama yoktur. Hizmetten yararlanmak için üye olmanıza gerek yoktur.