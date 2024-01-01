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Mavericks Çeviri Bulutu Platformu, metin çevirisi ve PDF/Word/Excel/ppt belge çeviri işlevleri sağlar; belge çevirisi orijinal metin düzenini korur ve günlük çeviri ihtiyaçlarını karşılamak için her gün ücretsiz çeviri sayfaları sağlar ve belgelerin iki dilli çevirilerinin indirilmesini destekler. orijinal çeviri.

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