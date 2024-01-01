NiuTrans

NiuTrans

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Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: niutrans.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde NiuTrans çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Mavericks Çeviri Bulutu Platformu, metin çevirisi ve PDF/Word/Excel/ppt belge çeviri işlevleri sağlar; belge çevirisi orijinal metin düzenini korur ve günlük çeviri ihtiyaçlarını karşılamak için her gün ücretsiz çeviri sayfaları sağlar ve belgelerin iki dilli çevirilerinin indirilmesini destekler. orijinal çeviri.
Kategoriler:
Reference
Makine Çevirisi Hizmetleri

Web Sitesi: niutrans.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, NiuTrans ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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