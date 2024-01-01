Nira Energy

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Elektrik şebekesinde yenilenebilir enerji kaynakları için en iyi yerleri bulmaya yönelik yazılım. Nira, yenilenebilir enerji geliştiricileri için tasarlanmış, elektrik şebekesindeki her bağlantı noktasındaki mevcut kapasiteyi gösteren bir harita aracıdır. AES ve Cypress Creek gibi müşteriler, yeni projeler oluşturmak amacıyla şebekedeki en karlı noktaları bulmak için Nira'yı kullanıyor.

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