Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Kanıta Dayalı Kullanıcı Deneyimi (UX) Araştırması, Eğitimi ve Danışmanlığı: Nielsen Norman Group'un genel merkezi Silikon Vadisi'ndedir ve üyeleri Amerika Birleşik Devletleri genelinde 17 ek konumda bulunmaktadır. Hizmetler dünya çapında sağlanmaktadır. Müşterilerin etkili, karlı sonuçlar üretmek için ürün ve hizmet tasarım sürecini yönetmelerine yardımcı olur. Çevrimiçi olarak kapsamlı sanal UX eğitim kursları verir ve UX Sertifikalı (UXC) ve UX Master Sertifikalı (UXMC) sertifikaları için sertifikasyon sürecini yönetir.

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