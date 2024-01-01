Nielsen Norman

Nielsen Norman

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Web Sitesi: nngroup.com

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Kanıta Dayalı Kullanıcı Deneyimi (UX) Araştırması, Eğitimi ve Danışmanlığı: Nielsen Norman Group'un genel merkezi Silikon Vadisi'ndedir ve üyeleri Amerika Birleşik Devletleri genelinde 17 ek konumda bulunmaktadır. Hizmetler dünya çapında sağlanmaktadır. Müşterilerin etkili, karlı sonuçlar üretmek için ürün ve hizmet tasarım sürecini yönetmelerine yardımcı olur. Çevrimiçi olarak kapsamlı sanal UX eğitim kursları verir ve UX Sertifikalı (UXC) ve UX Master Sertifikalı (UXMC) sertifikaları için sertifikasyon sürecini yönetir.

Web Sitesi: nngroup.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Nielsen Norman ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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