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Niche is the leading school search platform. We're determined to make researching and enrolling in school easy, transparent, and free.

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