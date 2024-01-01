Alternatifler - Nibol
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow (NYSE: NOW) dünyanın herkes için daha iyi çalışmasını sağlar. Bulut tabanlı platformumuz ve çözümlerimiz, iş akışını sağlamanın daha akıllı, daha hızlı ve daha iyi yollarını bulabilmeleri için kuruluşların dijitalleşmesine ve birleştirilmesine yardımcı olur. Böylece çalışanlar ve müşteril...
Verkada
verkada.com
Verkada, dünyanın en büyük bulut tabanlı B2B fiziksel güvenlik platformu şirketidir. Yalnızca Verkada, tek bir bulut tabanlı yazılım platformuyla entegre edilmiş altı ürün grubu (video güvenlik kameraları, erişim kontrolü, çevresel sensörler, alarmlar, işyeri ve interkomlar) sunmaktadır. Basitlik ve...
Skedda
skedda.com
Skedda, aralarında IBM, Siemens, Mercedes-Benz ve Harvard Üniversitesi'nin de bulunduğu 12.000'den fazla müşteriye ve yaklaşık iki milyon kullanıcıya hizmet veren lider bir küresel masa yönetimi ve hibrit çalışma platformudur. İşyeri deneyiminin geleceğini tanımlıyor, işletmelerin hibrit iş yerinde ...
Envoy
envoy.com
Envoy Workplace, masa ve oda rezervasyonundan teslimat yönetimine ve birleşik doluluk analitiğine kadar iş yerinizi yönetmek ve optimize etmek için ihtiyacınız olan her şeyi bir araya getiren tek tam entegre çözümdür. Envoy, yaygın işyeri sorunlarını çözen ürünler tasarlayarak şirketlerin ziyaretçil...
Autonix
autonix.io
Autonix, ziyaretçi yönetimi çözümü arka ucuna sahip bir İzlenebilir Dinamik QR Kod Oluşturucu ön ucudur. Önemli KPI'lar hakkında raporlama yapan güçlü bir kontrol paneliyle işletmelerin ziyaret etkinliğini toplamasına ve görüntülemesine olanak sağlıyoruz. QR Kodu, Kiosk veya benzersiz web URL'si ara...
Kisi
getkisi.com
www.getkisi.com Kisi, modern tesisler için sektör lideri fiziksel güvenlik sistemidir. Ekip üyelerinizi anahtarsız giriş sistemiyle donatmak, anahtarları ortadan kaldırmaktan daha fazlasını yapar; canlı bir ofis kültürü oluşturur. Basit web kontrol panelimiz ve kullanımı kolay uygulamamız, yöneticil...
CalendarHero
calendarhero.com
Her toplantıyı daha hızlı planlayın. Modern işletmeler için akıllı planlama yazılımı. Toplantılar zaman alır ancak planlama yapmamalıdır.
Desk.ly
desk.ly
► Desk.ly ile ofis iş istasyonlarını çevrimiçi olarak kolayca yönetin ✓ Basit ve karmaşık olmayan masa paylaşım çözümü ✓ Şimdi kaydolun ve ücretsiz olarak test edin!
Robin
robinpowered.com
Daha az kafa karışıklığı ve daha fazla netlik mi istiyorsunuz? Ofis alanınızı güvenle yönetin. Robin, ofis içi üretkenlik için süreçleri kolaylaştıran işyeri yönetimi platformudur. Lider masa ve oda rezervasyon yazılımı, otomasyon ve analizlerle küresel kuruluşların mekanlarını optimize etmelerine y...
Securly
securly.com
Sınıfının en iyisi. Ve ötesinde. Securly'nin uçtan uca çözüm platformu, K-12 okullarının öğrencileri korumasına, eğitimcileri güçlendirmesine ve mümkün olduğunu düşündüklerinden daha fazlasını yapmasına yardımcı olur.
deskbird
deskbird.com
Deskbird, çalışanlara öncelik veren işyeri yönetimi uygulamasıdır. Platform, sorunsuz ve kullanıcı dostu bir deneyim sunarak kullanıcıların ofisin doluluk durumunu kolayca kontrol etmesine ve programlarını buna göre ayarlamasına olanak tanıyor. Yalnızca 2 tıklamayla mobil, masaüstü, Slack veya MS Te...
The Receptionist
thereceptionist.com
iPad için Resepsiyonist, ön ofisinizdeki ziyaretçi kaosunu sakinleştirmeye yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Sistemimiz, misafir girişi ve bildirimleri, ziyaretçi bilgilerinin saklanması ve yaka kartı basımı gibi görevleri yerine getirir; böylece ziyaretçilerinizle daha anlamlı bağlantılar kurmaya...
Whatspot
whatspot.app
Whatspot ile çalışma alanı yönetiminizi yeni boyutlara yükseltin. İşletmeler, ortak çalışma alanları, üniversiteler ve kamu kurumları için mükemmel olan bu ürünümüz, kullanımı kolay kalarak masalardan (toplantı) odalarına ve park alanlarına kadar tüm rezervasyon ihtiyaçlarınız için dinamik bir çözüm...
OfficeRnD
officernd.com
OfficeRnD, binlerce şirketin esnek ve hibrit işyeri yönetimini basitleştirmesine yardımcı olan sekiz yıllık deneyime sahip küresel bir yazılım satıcısıdır. En etkili kaynak yönetimi için kurulumu kolay ve tam entegre çözümler ve analitikler kullanarak şirketlerin geleneksel ofis ortamlarından hibrit...
WaitWell
waitwell.ca
WaitWell, yoğun hizmet yerleri için tasarlanmış, ziyaretçilerin doğru yere, doğru zamanda ve hizmetlerine tam olarak hazır bir şekilde ulaşmalarını sağlayan bir kuyruk ve rezervasyon platformudur. Başlıca kullanım durumlarımız şunları içerir: - Kuyruk Yönetimi: Fiziksel sıralamaları kullanışlı bir s...
Tribeloo
tribeloo.com
Tribeloo, hibrit iş yerinde işbirliği yapmak için kullanımı kolay bir masa rezervasyon çözümüdür. Değişim yönetimi zordur. Bu nedenle Tribeloo, çalışanları tekrar bir araya getirmeyi ve hibrit iş yerinizi optimize etmeyi kolaylaştırır.- Kolay kurulum ve sezgisel kullanım - Çevik ekiplerin ofiste bi...
Yoffix
yoffix.com
Ofis kullanımını optimize etmek ve çalışanların sevdiği mutlu, hibrit bir çalışma ortamı yaratmak mı istiyorsunuz? İnsan odaklı işyeri platformumuz sayesinde çalışanlar ofis günlerini kolayca planlayabilir ve Ortak Masalar, Odalar ve otoparklar için rezervasyon yapabilir, şirketler ise ofis varlıkla...
Teamgo
teamgo.co
Teamgo'yu 15 aydır kullanıyoruz ve ziyaretçi yönetimimize yardımcı olmak açısından bunun çok değerli olduğunu düşünüyoruz." - S. Morris - Landmark Teamgo, ziyaretçi yönetimi hakkındaki düşüncelerinizi değiştirecek. Kullanımı kolay dokunmatik ekranlı ziyaretçi tabelasıyla konukları etkileyin Teamgo, ...
Eden Workplace
eden.io
Eden, İşyeri, İnsan Operasyonları ve BT ekiplerinin harikalar yaratmasına yardımcı olmak için oluşturulmuş kapsamlı bir SaaS platformudur. Eden, çalışan deneyimi ve yeni iş dünyası göz önünde bulundurularak tasarlanmış, kullanıcı dostu işyeri deneyimi araçları sunar. Ürün paketi, Masa Rezervasyonu, ...
Zynq
zynq.io
Ofislerin ve insanların kendi alanlarını kullanmasına, yönetmesine ve optimize etmesine yardımcı olan hepsi bir arada bir platform. Zynq, dünya çapındaki şirketlere akıllı masa ve oda rezervasyonları, ziyaretçi yönetimi, sağlık ve aşı taramaları, işbirliği araçları ve çok daha fazlası aracılığıyla h...
Joan
getjoan.com
Joan, çalışma alanı kullanımını optimize etmek, çalışanların verimliliğini artırmak ve ofis yönetiminin çeşitli yönlerini kolaylaştırmak için tasarlanmış kapsamlı bir işyeri yönetim sistemidir. Neden Joan: - Kapsamlı çözümler: Odaları, masaları, varlıkları ve ziyaretçileri kolaylıkla yönetin. - Zahm...
Optix
optixapp.com
Optix, günümüzün önde gelen ortak çalışma operatörlerine, tasarım odaklı ve kullanımı kolay bir teknoloji platformuyla başarılı olmaları için güç veriyor. Optix destekli deneyimle operasyonlarınızı otomatikleştirin, topluluğunuzla etkileşime geçin ve işinizi büyütün.
Duome
duome.co
Duome, hibrit çalışma ekipleri için akıllı bir planlama platformudur; görmeniz gereken kişilere ve yapılması gereken işe göre elinizdeki görevi gerçekleştirmek için en iyi yer hakkındaki öneriler aracılığıyla işbirliğini ve ofis kullanımını geliştirir.
Conferfly
conferfly.com
Konferans odalarınız için G Suite/Microsoft Office 365 takvimleriyle çalışan Web Uygulama Yazılımı. Conferfly zamandan ve paradan tasarruf edecek ve toplantılarınızı daha verimli hale getirecek. daha fazla kontrol için https://conferfly.com
Poppulo
poppulo.com
Her kişinin ihtiyaç duyduğu mesajı tam olarak nasıl, ne zaman ve nerede onlar için önemli olduğunu ilettiğinizi hayal edin. Mesajlar alakalı, kişiselleştirilmiş ve ölçülebilir olduklarında daha etkilidir. Poppulo bunu kolaylaştırıyor. Poppulo Harmony platformu, kurumsal kuruluşların çalışanlarını, m...
Qminder
qminder.com
Tüm Qless müşterileri için Qminder'da %20 indirim! >>> Qminder, kuruluşunuza olağanüstü bekleme deneyimleri sunma konusunda güç verir ve yöneticilerin hizmet kalitesini artırmasına olanak tanır. Hem personeliniz hem de ziyaretçileriniz için kullanıcı dostu çözümlerle müşteri hizmetleri akışlarını ba...
zapfloor
zapfloor.com
Zapfloor'un çalışma alanı yönetimi yazılımı, üyelere, kiracılara ve ekiplere daha fazla memnuniyet, işbirliği ve refah sağlayan esnek bir çalışma alanı sunarak işyeri deneyimini bir sonraki seviyeye taşıyor.
Workipelago
workipelago.com
Workipelago, fiziksel ve sanal işyerlerini tek bir platformda birleştiren bir çözümdür. İnsanların etrafında inşa edilmiştir ve nerede çalışırlarsa çalışsınlar onları takip edecektir. - Çalışma alanlarının etkileşimli kat planlarını oluşturabilirsiniz - Görünürlüğü koruyun ve kuruluş çapındaki iş ar...
m-work
m-work.co
m-work, uzaktan çalışma ve fiziksel ofisler arasındaki koordinasyonu optimize eden bir çalışma alanı yönetimi çözümüdür. Kullanımı kolay ve mevcut araçlarınızla entegre edilebilen platformumuz, ekip varlığının gerçek zamanlı görünürlüğünü sağlar, çalışma alanı rezervasyonunu kolaylaştırır ve verimli...
Matrix Booking
matrixbooking.com
Matrix Booking Ltd, kuruluşların ortak masalarının, toplantı odalarının ve diğer rezervasyon yapılabilir kaynaklarının potansiyelini etkili bir şekilde yönetmelerini ve ortaya çıkarmalarını destekler. Matrix Booking'in ofis rezervasyon sistemi, dünya lideri Hizmet Olarak Yazılım (SaaS) kaynak rezerv...