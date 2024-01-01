Nex AI, kullanıcıların verilerini anlamlandırmasına yardımcı olmak için yapay zeka teknolojisinden yararlanan bir veri işleme ve analiz platformudur. Belgeler, elektronik tablolar ve PDF'ler gibi çeşitli dosya türlerini okumak, anlamak ve analiz etmek için yapay zekayı kullanarak danışmanlar, araştırmacılar ve diğer profesyoneller için zamandan ve enerjiden tasarruf etmek üzere tasarlanmıştır. Nex AI'nin bazı temel özellikleri şunları içerir: * Arama ve alma: Nex AI, kullanıcıların anahtar sözcükleri, filtreleri ve güçlü anlamsal arama yeteneklerini kullanarak tüm dosya ve klasör veritabanlarında arama yapmasına olanak tanır. Bu, tam dosya adını hatırlamasanız bile ihtiyacınız olan bilgiyi bulmanızı kolaylaştırır. * Şeffaf AI destekli içgörüler: Nex AI, AI modellerine beslenen alıntılar, aramalar, anahtar kelimeler ve ifadeler dahil olmak üzere yanıtlarını oluşturmak için kullandığı bilgiler hakkında net açıklamalar sağlar. Bu düzeyde şeffaflık, sistemin çıktılarına güven oluşturmak açısından önemlidir. * Modüler veri işleme: Nex AI, yapay zekanın bilgisini geliştirmek ve daha doğru ve ilgili çıktılar oluşturmak için en son teknolojiye sahip Alma Artırılmış Üretim (RAG) tekniklerinden yararlanan bir veri işleme hattına sahiptir. * Entegrasyonlar ve API: Nex AI, çeşitli veri kaynaklarıyla entegre olabilir ve diğer sistemlerle daha sıkı entegrasyon için bir API sağlar. Genel olarak Nex AI, çeşitli kaynaklardan gelen büyük miktarda veriyi hızlı ve doğru bir şekilde analiz etmesi gereken danışmanlar, araştırmacılar ve diğer profesyoneller için kendisini yapay zeka destekli güçlü bir araç olarak konumlandırıyor.

Web Sitesi: nexai.app

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