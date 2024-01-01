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Newtype, Gunpla olarak da bilinen Gundam model kitlerinin yanı sıra ilgili boyalar, aletler, aksesuarlar ve diğer hobi eşyaları konusunda uzmanlaşmış bir çevrimiçi mağazadır.

Web Sitesi: newtype.us

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