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Newsinenglish.no, Norveç'teki ve dünyadaki uluslararası okuyuculara hizmet vermeye adanmış bir haber sitesidir.

Web Sitesi: newsinenglish.no

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