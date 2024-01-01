NewsBTC

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NewsBTC, bitcoin, litecoin, dash, doge ve dijital para birimleri için kripto para birimi haberlerini, teknik analizlerini ve tahminlerini kapsayan bir Bitcoin haber hizmetidir. Size Bitcoin ve kripto para ticareti ve yatırımı konusunda uzman ve tarafsız görüşler sunuyoruz.

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