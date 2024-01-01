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NewsBiscuit, Eylül 2006'da John O'Farrell tarafından küresel yoksulluğu ortadan kaldırmak, Orta Doğu'da kalıcı bir barış yaratmak ve işyerinde canı sıkılan insanlara günlük dozda mizah sağlamak gibi asil amaçlarla kuruldu. Bu, New York Times'ın The Onion'un İngiliz versiyonu olduğunu ilan ettiği, web sitesinden alınan çevrimiçi hicivli bir haberdir.

Web Sitesi: newsbiscuit.com

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