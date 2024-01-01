News of Orange County

News of Orange County

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1893 yılında kurulan The News of Orange County, Hillsborough, N.C.'de aile tarafından işletilen bir topluluk gazetesidir ve her Çarşamba yayınlanır. Gazetede yerel yönetim, suç, mahkemeler, kamu kayıtları, düğünler ve nişanlar, kilise hizmetleri, sosyal aktiviteler, lise ve gençlik sporları, toplumsal etkinlik ve faaliyetlerle ilgili haberler ve resimler yer almaktadır.

Web Sitesi: newsoforange.com

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