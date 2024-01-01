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News Decoder, gençlere yönelik küresel bir eğitici haber hizmetidir. Okulların daha iyi küresel vatandaşlar yaratma misyonlarını yerine getirmelerine yardımcı oluyoruz.

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