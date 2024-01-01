neural frames

neural frames

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog Desktop'u indirin.

Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: neuralframes.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde neural frames çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Neural Frames, metin istemlerinden video klipler oluşturmaya yönelik yapay zeka destekli bir araçtır. Kodlamaya gerek kalmadan çarpıcı görseller üretmek için 2,3 milyar görüntü üzerinde eğitilmiş Stable Diffusion adlı üretken bir yapay zeka kullanıyor. Aracın kullanımı kolaydır; yalnızca bir metin istemi yazmanız yeterlidir; gerisini sinir ağı halledecektir. Neural Frames, maliyeti düşük tutmaya çalışan bir fizikçi tarafından yaratıldı; 1000 kare oluşturmak için sadece 7€. Araç, diğer iki yapay zeka destekli araç olan Deforum ve Lexica'dan ilham alıyor ve kullanıcılar, Lexica'nın istemlerinden ilham alabiliyor. Araç, kullanıcı geri bildirimleri göz önünde bulundurularak geliştirildi ve oluşturucu, kullanıcıları önerilerle onlarla iletişime geçmeye teşvik ediyor.

Web Sitesi: neuralframes.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, neural frames ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

PromptDen

PromptDen

promptden.com

PromptBase

PromptBase

promptbase.com

Illusion Diffusion

Illusion Diffusion

illusiondiffusion.net

Stable Diffusion

Stable Diffusion

stablediffusionweb.com

Promptogy

Promptogy

promptogy.com

Neuralframes

Neuralframes

neuralframes.com

Public Prompts

Public Prompts

publicprompts.art

OpenArt

OpenArt

openart.ai

promptoMANIA

promptoMANIA

promptomania.com

Anime Art Studio

Anime Art Studio

animeart.studio

OctiAI

OctiAI

octiai.com

GPT Prompt Tuner

GPT Prompt Tuner

gptprompttuner.com

Keşfet

Ürünler

İndir

Destek

Şirket

Yasal

© 2024 WebCatalog, Inc.

Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

Gizlilik Politikası