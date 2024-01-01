Neural Frames, metin istemlerinden video klipler oluşturmaya yönelik yapay zeka destekli bir araçtır. Kodlamaya gerek kalmadan çarpıcı görseller üretmek için 2,3 milyar görüntü üzerinde eğitilmiş Stable Diffusion adlı üretken bir yapay zeka kullanıyor. Aracın kullanımı kolaydır; yalnızca bir metin istemi yazmanız yeterlidir; gerisini sinir ağı halledecektir. Neural Frames, maliyeti düşük tutmaya çalışan bir fizikçi tarafından yaratıldı; 1000 kare oluşturmak için sadece 7€. Araç, diğer iki yapay zeka destekli araç olan Deforum ve Lexica'dan ilham alıyor ve kullanıcılar, Lexica'nın istemlerinden ilham alabiliyor. Araç, kullanıcı geri bildirimleri göz önünde bulundurularak geliştirildi ve oluşturucu, kullanıcıları önerilerle onlarla iletişime geçmeye teşvik ediyor.

Web Sitesi: neuralframes.com

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