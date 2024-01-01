Netomi

Netomi

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Web Sitesi: netomi.com

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Dünyanın en iyi yapay zeka liderlerinin desteklediği ve en büyük küresel markaların güvendiği Netomi, işletmelere yönelik müşteri deneyimi yapay zekasında liderdir. Netomi, çok modlu ve çok kanallı Yaptırımlı Üretken Yapay Zeka sağlayarak doğruluk, güvenlik ve veri gizliliği için yerleşik yapay zeka yönetişim kontrolleriyle marka açısından güvenli görüşmelere geniş ölçekte olanak tanır. Yenilikçi yapay zeka dağıtımımız maliyet tasarruflarını, operasyonel verimliliği garanti eder ve müşteri memnuniyeti, sadakati, gelir ve karlılıkta artış sağlar. Netomi'nin kodsuz çözümü haftalar içinde dağıtılır, otomatik olarak ölçeklenir ve teknik bilgisi olmayan kullanıcıların CX AI'yi uygun ölçekte kolayca yönetebilmeleri için kapsamlı araçlar sunar. Bu, daha düşük toplam sahip olma maliyeti, daha hızlı pazara sunma süresi ve geliştirici kaynaklarına olan bağımlılığın azalmasıyla sonuçlanır. 2016 yılında kurulan Netomi, müşteri deneyimini geliştirmek için en son yapay zeka gelişmelerinden yararlanıyor, markaları yüksek kaliteli otomatik destek ve insan temsilci ekiplerini güçlendirecek araçlarla güçlendiriyor. Hızla gelişen yapay zeka ortamında Netomi, markaların artan müşteri beklentilerini karşılamasını ve olağanüstü hizmet sunmasını kolaylaştırıyor.
Kategoriler:
Business
Chatbot Yazılımı

Web Sitesi: netomi.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Netomi ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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