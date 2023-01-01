WebCatalog
Netdata

Netdata

app.netdata.cloud

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Netdata çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Her şeyi gerçek zamanlı olarak izleyin. Ücretsiz. Sıfır yapılandırmayla saniyede binlerce ölçüm, anlamlı görselleştirmeler ve anlayışlı sağlık alarmlarıyla altyapınızdaki yavaşlamaları ve anormallikleri giderin.

Web Sitesi: netdata.cloud

Yasal Uyarı: WebCatalog, Netdata ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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