Alternatifler - Neontools.io
Bitly
bitly.com
Bitly, bir URL kısaltma hizmeti ve bağlantı yönetimi platformudur. Bitly, Inc. şirketi 2008 yılında kuruldu. Özel bir şirkettir ve merkezi New York City'dedir. Sosyal ağ, SMS ve e-postada kullanılmak üzere ayda 600 milyon bağlantıyı biraz kısaltır. Bitly, birçok kişinin kısaltılmış URL'leri kullanma...
Beacons
beacons.ai
Beacons, biyografi web sitesinde hayranlarınızın seveceği bir bağlantı oluşturmanın en kolay yoludur ve ücretsizdir!
TinyURL
tinyurl.com
TinyURL.com, hantal bağlantılarınızı daha yönetilebilir ve kullanışlı URL'lere kısaltan orijinal URL kısaltıcıdır.
BL.INK
bl.ink
Kurumsal Bağlantı Yönetimi. Her etkileşimi geliştirmek, verilerinizi korumak ve her tıklamada güven oluşturmak için küresel ekiplere işbirliği, uyumluluk ve yaratıcılık sunuyoruz.
Rebrandly
rebrandly.com
Özel alan adlarına sahip URL Kısaltıcı. Sektör lideri bağlantı yönetimi platformuyla URL'leri kısaltın, markalayın ve takip edin. Denemesi bedava. API, Kısa URL, Özel Etki Alanları.
OneLinkBio
onelinkbio.com
Instagram ve TikTok Bağlantılarınızdan en iyi şekilde yararlanın. Kısa bağlantılar, benzersiz OneLinkBio sayfaları oluşturun ve ziyaretçilerinizin doğru istatistiklerini alın.
Sniply
sniply.io
Sniply, dönüşümü teşvik eden tek bağlantı kısaltıcıdır. Paylaştığınız her sayfaya kolayca harekete geçirici mesajlar yerleştirerek mesajınızı her yerde görüntüleyin. Takipçilerinizi ücretsiz olarak kullanıcılara ve müşterilere dönüştürün.
PixelMe
pixelme.me
PixelMe, paylaştığınız her bağlantıda yeniden hedefleme pikselleri içeren bir URL kısaltıcıdır. Güçlü markalı bağlantılar oluşturun ve %34'e kadar daha fazla tıklama alın.
Pixel
pxl.to
Pixel, bağlantılarını güçlü pazarlama araçlarına dönüştürerek işletmelerin parlamasına yardımcı olur.
UTM.io
web.utm.io
UTM.io, UTM'lerinizi ekibinizle oluşturmanın, paylaşmanın ve senkronize etmenin en iyi yoludur. Dağınık e-tablolar kullanmayı bırakın ve analizlerinizde iyi kampanya verileri elde edin.
Dub
dub.co
Açık Kaynak Bitly Alternatifi. Dub, yerleşik analizler ve ücretsiz özel alan adları içeren açık kaynaklı bir bağlantı kısaltıcıdır.
Tiny.ie
tiny.ie
Tiny, Markalı Kısa Bağlantılarınızla Her Etkileşimi Oluşturmanıza, İzlemenize ve Analiz Etmenize Yardımcı Olur. Küçük Özellikler: * Bağlantı Kısaltma * Markalı Alan Adı * Özel Kısa Bağlantı * Gerçek Zamanlı Analiz * Bağlantı Değişikliği * Coğrafi Bağlantı * Pikselin Yeniden Hedeflenmesi * Derin Ver...
Onelink.to
onelink.to
Onelink.to ile uygulama indirme işlemlerini tüm uygulama mağazalarına basitleştirin
cutt.ly
cutt.ly
Kısa bağlantılarınız üzerinde tam kontrol elde edin Tam URL Kısaltıcı platformu, Bağlantı Yönetimi, Bağlantı Analizi, Derin bağlantılar, QR Kod Oluşturucu ve Bio'daki Bağlantı. Bağlantılarınızı zahmetsizce kısaltın, markalayın, yönetin, takip edin ve paylaşın.
GoLinks
golinks.io
Ekipler tarafından paylaşılan sezgisel, güvenli go bağlantıları. GoLinks®, go/links adı verilen unutulmaz kısa bağlantılarla ekiplerin bilgileri hızlı bir şekilde bulmasına ve paylaşmasına yardımcı olarak üretkenliği artırır.
Incises
incises.com
Hepsi Bir Arada Bağlantı aracı - Incises.com. Herhangi bir sayfaya Harekete Geçirici Mesaj Eklemek için birinci sınıf bağlantı aracı, Bio bağlantısı, tek bağlantıda Çoklu Cihaz/Coğrafi hedefleme ve Url Kısaltıcı.
Upslash
upslash.io
Git bağlantıları adı verilen, hatırlanması kolay kısa bağlantılarla ekiplerin bilgileri hızlı bir şekilde bulmasına ve paylaşmasına yardımcı olun.
Tapper
tapper.ai
Tapper, modern pazarlama ekiplerine her kampanya için akıllı bir bağlantı sağlar. Marka bağlantıları, yönlendirme, yeniden hedefleme, derin bağlantı, A/B testi kitleleri ve kampanyalarınızın platformlar ve kanallar arasındaki performansını hassas bir şekilde ölçün.
T.LY
t.ly
T.LY, kısa URL'leri takip etmeye, markalamaya ve paylaşmaya yönelik Dünyanın En Kısa Bağlantı Kısaltma hizmetidir.
RetargetKit
retargetkit.com
Tıklamalarınızı ve dönüşüm oranlarınızı takip edin, potansiyel müşterilerinizi toplayın, hepsi bir arada platformda birkaç tıklamayla bağlı kuruluş ürünleriniz için web sayfaları oluşturun.
Linkly
linklyhq.com
Linkly, herhangi bir bağlantıyı bir izleme bağlantısına eklemenizi sağlar. Linkly, bağlantı izlemeyi ve yönlendirmeyi kolaylaştırır. Yönlendirmeler, yeniden hedefleme ve daha fazlasıyla basit, güzel ve markalı tasarımlar oluşturun. Yeniden hedefleme pikselleri, dönüşüm izleme, özel alanlar, konuma ...
y.gy
app.y.gy
Dönüşümleri artıran kısa ve unutulmaz bağlantılar oluşturun Uzun ve karmaşık bağlantıları e-postalarda, sosyal medyada ve daha fazlasında kullanabileceğiniz kısa ve akılda kalıcı bağlantılara dönüştürün. * Y.gy'yi veya kendi özel alan adınızı kullanın. Kendi özel kısa bağlantınızı veya y.gy kısa b...
Urless
urless.com
Urless, uzun bir bağlantıyı daha yönetilebilir ve kullanışlı URL'lere indirgeyen, markanızı büyütmenize ve korumanıza yardımcı olacak güçlü araçlarla oluşturulan bir hizmettir. Açılış sayfalarını, dijital kartvizitleri ve daha fazlasını takip etmek, oluşturmak için analizlere sahip QR Kod Oluşturucu...
Trotto
trot.to
Trotto, anında ve sezgisel olarak verilerinizdir. Ekip kaynaklarına söyleyebildiğiniz kadar hızlı erişin, arayın ve paylaşın. Trotto, çalışanların git bağlantılarını kullanmasına olanak tanır; Herhangi bir URL'yi akılda kalıcı bir anahtar kelimeyle (go/HR veya go/code) kısaltın. Eski yer imlerinize...
tomly.io
tomly.io
Tomly.io, Yeni Nesil Otantik Markalı Kısa Bağlantılardır. Marka kimliğinizi tanımlamak, etkileşimi artırmak ve tıklama oranlarını artırmak için benzersiz, anlamlı kısa bağlantılar oluşturun. Müşterilerinize işletmenizin URL'yi paylaştığını bildirin ve daha iyi ve gelişmiş etkileşim için paylaştığı...
Spotlesslink
spotlesslink.com
Kısaltma, hedefleme ve izlemeye yönelik gelişmiş özelliklerle bağlantılarınızın kontrolünü elinizde tutun. * Kısa bağlantılarınızı markalamak, takip etmek ve paylaşmak için eksiksiz bağlantı yönetimi platformu. * Ayrıntılı istatistiklerimizle hedef kitlenizi tanıyın ve bağlantılarınızın performansı...
shotcut.in
shotcut.in
Shotcut.in bireyleri, işletmeleri ve etki sahibi kişileri çevrimiçi varlıklarını optimize etmeye teşvik eden dinamik ve yenilikçi bir çevrimiçi platformdur. Son teknoloji çözümlerimiz arasında bağlantı kısaltma, biyografi sayfaları ve QR kodu oluşturma yer alır ve bunların tümü dijital pazarlama çal...
RedirHub
redirhub.com
RedirHub, bireyler ve işletmeler için web sitesi yönetimini kolaylaştıran bir platformdur. Yenilikçi araçlarımız URL'leri yönlendirmeyi, web sitesi trafiğini izlemeyi ve alan adlarını yönetmeyi kolaylaştırır. İster girişimci, ister pazarlamacı veya web geliştirici olun, RedirHub çevrimiçi ortamda ba...
Pinggy
pinggy.io
Pinggy, web sitenizi veya uygulamanızı kolayca paylaşmak için localhost'a güvenli tüneller sağlar. Güvenlik duvarlarının ve NAT'ların arkasında olsa bile Mac'inize / PC'nize HTTP, TCP veya TLS tünelleri oluşturun. Web sitelerinizi veya uygulamalarınızı barındırmak için bir bulut veya sunucu yapıland...
LinkerFit
linkerfit.me
Bir dizi güçlü özellik sunan çok yönlü bir bağlantı kısaltıcı. Uzun URL'leri kısa ve öz, paylaşılabilir bağlantılara hızla kısaltmanıza olanak tanır. Ek olarak, QR kodları oluşturmaya yönelik işlevsellik sağlayarak kullanıcıların akıllı telefonlarını kullanarak içeriğinize erişmesini kolaylaştırır. ...
Katana Run
katana.run
Katana.Run, uzun bağlantıları kısa ve paylaşılabilir URL'lere dönüştürme sürecini basitleştirmek ve optimize etmek için tasarlanmış bir dijital URL kısaltıcı platformdur. Yetenekleri, temel bağlantı kısaltmanın ötesine geçerek bağlantı özelleştirme, entegre bağlantı kitaplığı ve önceden kısaltılmış ...
Bitelink
bitelink.co
Bağlantı yönetimi dünyasında yeniliğin rahatlıkla buluştuğu Bitelink'e hoş geldiniz. Hantal URL'lere veda edin ve etkili, şık, paylaşılabilir varlıklara merhaba deyin! Neden Bitelink? * Uzun, karmaşık URL'leri zahmetsizce kısa ve güçlü bağlantılara dönüştürün. * Çevrimiçi ve çevrimdışı varlığınız a...
zubbit.io
zubbit.io
zubbit.io, URL bağlantılarınızı akılda kalıcı harekete geçirici mesajlar, yeniden hedefleme pikselleri ile kısaltmanıza, markalamanıza ve optimize etmenize olanak tanıyarak, paylaştığınız bağlantılardan elde ettiğiniz yatırım getirisini artırmanıza olanak tanır ve paylaştığınız her bağlantıyı markal...
URL180
url180.com
Dijital Varlığınızın Gücünün Kilidini Açın. Hedef Kitlenizle Yeniden Etkileşim Kurun, Değerli Potansiyel Müşteriler Oluşturun ve İçerikten Para Kazanın. URL'leri kısaltın, biyo bağlantı sayfaları, özel QR kodları, vcard bağlantıları, dosya bağlantıları ve daha fazlasını oluşturun.
Teenyfy
teenyfy.com
Markalı URL'ler ve çok sayıda öne çıkan ve ayrıntılı sürekli araştırma içeren, anlaşılması kolay URL Kısaltıcı ve Bağlantı Yönetim Platformu. Kısa bağlantılarımız, birisinin kısaltılmış bağlantılarınıza nasıl, ne zaman ve nerede tıkladığını veya iletişim kurduğunu ve çok daha fazlasını bilir.
ShortSwitch
shortswitch.com
Kendi alanınızı veya alt alan adınızı kullanmanıza olanak tanıyan özel bir URL kısaltma hizmeti. Kullanıcılarınız, sizin alanınız olduğu için güvenilir bağlantılara tıkladıklarını bileceklerdir. Kısa URL hizmetinizde yalnızca yetkili kullanıcılarınız bağlantı oluşturabilir. Alan adınız başka birinin...
OutLynk
outlynk.com
Outlynk, hedef kitlenizle paylaşmak istediğiniz tüm önemli bağlantıları barındıran, kişiselleştirilmiş ve kolayca özelleştirilebilir bir sayfa oluşturmanıza olanak tanıyan %100 ücretsiz bir platformdur. Instagram, TikTok, Twitch, Facebook, YouTube, Twitter veya LinkedIn gibi sosyal platformlarda kul...
OpenMyLink
openmylink.io
OpenMyLink, dijital pazarlamacıların işlerinden en iyi şekilde yararlanmalarını sağlayan bir dizi araç sunan bir platformdur. Bu platform, gerçekten işe yarayan farklı türde dijital pazarlama araçları sunar. Bu dijital pazarlama yazılımıyla sınırsız QR kodlarına, güzel profil sayfalarına, anahtar k...
once.to
once.to
once.to, kapsamlı tıklama izleme ve bağlantı analitiği, hedefleme kuralları, UTM parametre takibi, A/B testi vb. sunan modern, performanslı, zengin özelliklere sahip bir URL kısaltıcıdır (bağlantı kısaltıcı). Aynı zamanda Zapier otomasyonu kullanılarak diğer hizmetlerle de kolayca entegre edilir. .
UTM Link
utmlink.io
UTMLink.io'yu kullanarak markalı kısa bağlantılarınızı oluşturun, yönetin, takip edin ve paylaşın. Müşterilerinizin markalı bağlantınıza tıklayarak kendilerini güvende hissetmelerini sağlayın. Veriye dayalı ajanslara ve pazarlamacılara güç vermek: * Hızlı + kusursuz bağlantı oluşturma * Otomatik ma...
Uplifter
uplifter.ai
Tüm pazarlama kampanyalarınızı takip etmek için kurşun geçirmez UTM bağlantıları oluşturun. Google Analytics ve Adobe Analytics'e güvenilir veriler sunun. Bu verileri eyleme dönüştürülebilir içgörülere dönüştürün. Uplifter, analitiğin zorlu çalışmasını ortadan kaldırır ve pazarlamacıların daha hı...
TLinky
tlinky.com
TLinky'ye hoş geldiniz - Üstün Bağlantı Yönetimi Çözümü! TLinky'de bireyleri, pazarlamacıları ve işletmeleri çevrimiçi varlıklarını optimize etme ve pazarlama kampanyalarını basitleştirme konusunda güçlendirirler. Hepsi bir arada platform sayesinde bağlantılarınızı sorunsuz bir şekilde yönetebilir,...
GOO-GL.me
goo-gl.me
GOO-GL.me, bir URL'yi kısaltmak veya bir bağlantıyı azaltmak için ücretsiz bir araçtır. Hatırlanmasını kolaylaştıracak kısaltılmış bir bağlantı oluşturmak için URL Kısaltıcımızı kullanın. * Kolay Kısaltma: Goo-Gl.me kolay ve hızlıdır, kısaltılmış bağlantınızı almak için uzun bağlantıyı girin. * İst...
Foxly
foxlyme.com
Foxly bir bağlantı kısaltıcıdır, kısaltılmış bağlantınızı özelleştirmenize ve mükemmel harekete geçirici mesaj oluşturmanıza olanak tanıyan çok sayıda özelliğin yanı sıra içeriğinizi onunla paylaştığınızda takipçilerinizi takip etme ve onlarla etkileşime geçme olanağı içerir. Bir tıklamayla başlar....
Yohn.io
yohn.io
Yohn.io, yerleşik analizlere sahip yeni bir özel URL kısaltıcıdır. Tamamen buna geçmeyi düşünmelisiniz çünkü: *yıldırım hızındadır, * dinamik bir QR kod oluşturucu, sanal kartvizit yöneticisi ve daha fazlası gibi ekstra araçlarla birlikte gelir, * Verilerinizi gizli tutar, * ayrıntılı veri analitiğ...
Tapz
tapz.in
Tapz aracılığıyla etkileşim kurarak site ziyaretçilerinizi müşterilere dönüştürün ve Promosyon araçlarını, Sosyal paylaşım widget'ını ve Sosyal sohbet platformunu kullanarak hedef kitlenizi büyütün.
lc.cx
lc.cx
Lc cx, marka adınızı veya URL kısaltıcımızı kullanarak topluluklarınıza kısa bağlantılar oluşturmanıza, yayınlamanıza ve paylaşmanıza olanak tanıyan basit ve güçlü bir bağlantı oluşturma ve yönetim pazarlama platformudur. Tüm ihtiyaçlarınız için tek bir araç: Özelleştirilmiş alanlar, Yol özelleştir...
Cutmy
cutmy.link
Dinamik Bağlantılar, QR kodları ve Biyo Sayfaları oluşturarak kampanyalarınızı güçlendirin ve anında analizler alın. İhtiyacınız olacak özellikler: * Özel Açılış Sayfası * CTA Kaplamaları * Etkinlik Takibi * Akıllı Hedefleme * Her Şeyi Takip Edin * Takım yönetimi * Markalı Alan Adları * Kampanyala...
Socxly
socxo.com
Türünün ilk örneği olan, daha fazla erişim elde etmenize, içeriğinizi medyada daha iyi sunmanıza, paylaşımlarınızı takip edip ölçmenize yardımcı olacak bir organik sosyal medya pazarlama araçları paketi. Paylaştığınız bağlantıları Akıllı Bağlantılara dönüştürmek için tek noktadan araç kitinizdir. E...
Delivr
delivr.com
2008'den bu yana, bağlantılı ambalajlama, akıllı etiketler, basılı ve yayın medyası ve DOOH reklamcılığı için güvenilir, gizlilik öncelikli dinamik QR Kod Oluşturucu. Süper güçlere ve neredeyse sınırsız olanaklara sahip dinamik QR Kodları. Dinamik QR kodlarını ve bağlantıları tek bir kontrol panelin...
LinkMngr
linkmngr.com
LinkMngr, bağlantılarınızı oraya ulaştırmak için eksiksiz bir bağlantı yönetimi çözümüdür! Paylaşımı hızlı ve basit hale getirir. Bu, markanıza daha fazla trafik gelmesi ve size tonlarca yeni müşteri getirmesi anlamına gelir. LinkMngr bir bağlantı kısaltma aracından çok daha fazlasıdır. Özelliklere...
Shylnk
shylnk.com
Ücretsiz premium özelliklere sahip URL Kısaltıcı. Ayrıca bir krom uzantısı da vardır.
Lnnkin
lnnkin.com
Lnnkin, işletmelere benzersiz ve markalı kısa bağlantıların yanı sıra kısaltılmış bağlantılara yönelik analizler sağlayan ücretsiz bir URL kısaltma aracıdır. Lnnkin'in ana hedefi, kolayca paylaşılabilen ve özel analiz algoritmaları aracılığıyla izlenebilen güvenli kısa bağlantılar sağlayarak web'in ...
Shorten.REST
shorten.rest
URL Kısaltıcı RESTful API'si * Dakikalar içinde çalışır hale gelir, satış görüşmesi veya sunum gerektirmez * Tüm alan adlarınız için ücretsiz SSL sertifikası * Sınırsız markalı kısa URL oluşturun * Her URL için sınırsız tıklamaları izleyin * Kurumsal düzeyde yük dengeleme, azaltma ve izleme * Zapier...
JotURL
joturl.com
10 ÜRÜN BİR ARADA Güçlü ve etkili bir pazarlama aracı, en iyi kullanıcı deneyimiyle gelen pazarlama sonuçlarınızı ve dönüşümlerinizi artırmak için tasarlanmıştır: Özel URL / Yeniden Pazarlama / Dönüşüm / Harekete Geçirici Mesaj / Derin Bağlantı / Kolay Derin Bağlantı / InstaURL / WhatsURL / Zamanla...
Terminus.app
terminusapp.com
İzleme URL'lerinizi oluşturun, yönetin, ortak çalışın ve paylaşın. Tüm etiketleriniz ve URL'leriniz tek bir yerde. * UTM (veya CID) etiketleme kurallarınızı tutarlı bir şekilde uygulayın Google Analytics, Adobe ve diğer raporlarınızı daha doğru ve anlaşılır hale getirin: Küçük harfe zorunlu kılın, ...
Jelly URL
jellyurl.com
Jelly URL, bağlantı hedeflerinizdeki değişiklikleri planlama yeteneğine sahip yeni nesil bir bağlantı kısaltıcıdır. Jelly URL ile özel bağlantılar oluşturabilir, özel alanlar ekleyebilir, QR kodları oluşturabilir, UTM takibini etkinleştirebilir, bağlantılarınızdaki değişiklikleri planlayabilir ve da...
Bitly.Pk
bitly.pk
En iyi URL Kısaltıcı hizmeti. İşletmeniz için ücretsiz ve sınırsız kısa bağlantılar oluşturun. Bitly.pk'de özel alan adlarıyla markalı bağlantılar oluşturabilir ve paylaşabilirsiniz.
Replug
replug.io
Akılda kalıcı harekete geçirici mesajlar, yeniden hedefleme pikselleri, markalı bağlantılar ve güçlü analizlerle bağlantılarınızı kısaltın, izleyin ve optimize edin.
T2M URL Shortener
t2mio.com
T2M URL kısaltıcı, hepsi bir arada bağlantı yönetimi platformudur. Markalı alan adı ve API ile en iyi özel URL kısaltıcı. QR kodları, gelişmiş analizler ve raporlar içeren kişiselleştirilmiş özel kısa bağlantılar. Ajanslar için özel bulut sunucusu seçeneği.