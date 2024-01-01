Alternatifler - Neo
Gmail
google.com
Gmail, Google tarafından geliştirilen ücretsiz bir e-posta hizmetidir. Kullanıcılar Gmail'e web üzerinden ve e-posta içeriğini POP veya IMAP protokolleri aracılığıyla senkronize eden üçüncü taraf programları kullanarak erişebilir. Gmail, 1 Nisan 2004'te sınırlı bir beta sürümü olarak başladı ve test...
Outlook
microsoft.com
Web üzerinde Outlook (önceden Exchange Web Connect, Outlook Web Access ve Outlook Web App olarak biliniyordu), Microsoft'un kişisel bilgi yöneticisi web uygulamasıdır. Web tabanlı bir e-posta istemcisi, bir takvim aracı, bir kişi yöneticisi ve bir görev yöneticisi içerir. Ayrıca eklenti entegrasyonu...
Proton Mail
proton.me
ProtonMail, CERN ve MIT bilim insanları tarafından geliştirilen dünyanın en büyük güvenli e-posta hizmetidir. Açık kaynak kodluyuz ve İsviçre gizlilik yasası tarafından korunuyoruz.
Yahoo Mail
mail.yahoo.com
Yahoo! Mail, şu anda Verizon'un bir yan kuruluşu olan Amerikan şirketi Yahoo! tarafından 8 Ekim 1997'de başlatılan bir e-posta hizmetidir. Dört farklı e-posta planı sunar: üçü kişisel kullanım için (Temel, Artı ve Reklamsız), diğeri ise işletmeler için. Ocak 2020 itibarıyla Yahoo! Mail'in 225 milyon...
Outlook Business
microsoft.com
Microsoft 365 (Office 365) aboneleri için Microsoft Outlook. Web üzerinde Outlook (önceden Exchange Web Connect, Outlook Web Access ve Outlook Web App olarak biliniyordu), Microsoft'un kişisel bilgi yöneticisi web uygulamasıdır. Web tabanlı bir e-posta istemcisi, bir takvim aracı, bir kişi yönetici...
iCloud Mail
icloud.com
iCloud Mail hesabınızla e-posta gönderebilir, alabilir ve düzenleyebilirsiniz. Aygıtlarınızı iCloud Mail için ayarladığınızda, iPhone, iPad, iPod touch veya Mac bilgisayarınızdaki Mail uygulamasını ya da Windows bilgisayarınızdaki Microsoft Outlook'u kullanarak da iCloud Mail hesabınıza erişebilirsi...
Zoho Mail
zoho.com
Zoho Mail, işletmelere yönelik güvenli bir e-posta barındırma hizmetidir. Tüm kuruluşun Inbox'ta sorunsuz bir şekilde paylaşımda bulunmasına ve iletişim kurmasına olanak tanıyan yerleşik bir işbirliği platformuna sahiptir. Yorumların, beğenilerin ve paylaşımın kullanımını teşvik eden klasik e-posta ...
Fastmail
fastmail.com
Fastmail, bireylere ve kuruluşlara ücretli e-posta hesapları sunan bir e-posta hizmetidir. Melbourne, Victoria, Avustralya'da yerleşik bir şirket olan Fastmail Pty Ltd tarafından dünya çapındaki müşterilere 36 dilde sunulmaktadır. Şirket, 2010 yılında Opera Software tarafından satın alınmıştır. 26 E...
Titan Email
titan.email
Büyümenize yardımcı olan müşteri odaklı iş e-postası. Titan, müşterilerinizle daha derin, daha anlamlı ilişkiler kurmanıza yardımcı olan ilk iş e-posta paketidir.
Yandex Mail
mail.yandex.com
Yandex.Mail'i edinin: virüslere ve istenmeyen postalara karşı güvenli koruma, posta sıralama, gerçek kişilerden gelen e-postaların vurgulanması, Yandex.Disk'te ücretsiz 10 GB bulut depolama alanı, güzel temalar.
Disroot Mail
disroot.org
Masaüstü IMAP istemciniz için veya bir Web arayüzü aracılığıyla ücretsiz ve güvenli e-posta hesapları. Disroot, masaüstü istemciniz için veya bir web arayüzü aracılığıyla güvenli e-posta hesapları sağlar. Sizinle posta sunucusu arasındaki iletişim, mümkün olduğunca fazla gizlilik sağlayacak şekilde...
mail.com
mail.com
Olması gerektiği gibi e-posta gönderin: ✔ Ücretsiz, basit ve güvenli ✔ Birden fazla posta hesabını herhangi bir cihazdan tek bir yerden yönetin ✔ Bugün kaydolun!
OnMail
onmail.com
OnMail, Edison Mail'in yeni e-posta hizmeti.
Hostinger Webmail
webmail.hostinger.com
Profesyonel alan adı tabanlı Hostinger e-postası ile işletmenizin öne çıkmasını sağlayın.
AOL Mail
mail.aol.com
AOL Mail, Yahoo'nun bir bölümü olan AOL tarafından sağlanan ücretsiz bir web tabanlı e-posta hizmetidir.
Rediffmail
mail.rediff.com
Rediff'ten e-posta hizmeti. Rediff.com (rediff.com olarak stilize edilmiştir) Hintli bir haber, bilgi, eğlence ve alışveriş web portalıdır. 1996 yılında kuruldu.
Tuta
tuta.com
Tutanota, uçtan uca şifrelenmiş bir e-posta yazılımı ve ücretsiz barındırılan güvenli bir e-posta hizmetidir. İş modeli, yalnızca bağışlara ve Premium aboneliklere dayalı reklamlar yoluyla para kazanmayı kapsamaz. "einfach.sicher.mailen" hizmetinin sloganı "easy.secure.mailing" anlamına gelir. Mart...
IONOS Webmail
ionos.com
Markanızı profesyonel e-postayla oluşturun Gönder tuşuna her bastığınızda adınızla ulaşın; alan adı, 2 GB+ depolama alanı ve daha fazlasını içerir.
Temp Mail
temp-mail.org
Spam'i postalarınızdan uzak tutun ve güvende kalın; yalnızca tek kullanımlık geçici bir e-posta adresi kullanın! Temp-mail ile kişisel e-posta adresinizi spam'den koruyun.
Mail.ru
mail.ru
Mail.ru Mail, en büyük ücretsiz posta hizmeti, hızlı ve kullanışlı arayüz, sınırsız posta kutusu kapasitesi, spam ve virüslere karşı güvenilir koruma, mobil sürüm ve akıllı telefonlar için uygulamalardır. IMAP, SMS bildirimleri, farklı dillerdeki arayüz ve Mail tasarım temaları üzerinden erişim. Ayr...
Aruba.it Webmail
webmail.aruba.it
Tarayıcınızdan Webmail'e erişin. E-postanızı kontrol etmenin yanı sıra takviminizdeki, kişilerinizdeki ve yapılacaklar listenizdeki randevuları da yönetebilirsiniz!
Infomaniak Mail
infomaniak.com
İşletmeler için güvenli posta hesapları. Binlerce KOBİ ve özel kişi web postalarını infomaniak aracılığıyla yönetiyor
BT Email
email.bt.com
Sorunsuz e-posta gönderme - Uygulama, e-postanızı göndermenizi, okumanızı ve düzenlemenizi kolaylaştıran anlaşılır, kullanıcı dostu bir arayüze sahiptir.
QQ邮箱
mail.qq.com
QQ Posta Kutusu yüz milyonlarca kullanıcıya verimli, istikrarlı ve kullanışlı e-posta hizmetleri sağlar. E-posta yoluyla 3G büyük ekleri göndermek ve dosya aktarım istasyonu, takvim, not defteri ve sürüklenme şişesi gibi özel işlevleri deneyimlemek için bilgisayar web sayfalarında, iOS/iPad istemcil...
HEY Email
hey.com
Basecamp'tan yeni, en iyi e-posta.
Burner Mail
burnermail.io
Kimliğinizi korumak ve kişisel e-posta adresinizin satılmasını veya spam edilmesini önlemek için web sitelerine kaydolurken kullanabileceğiniz tek tıklamayla yazılan e-posta adresleri.
STRATO
strato.de
Strato'dan e-posta hizmetine erişin. Strato AG, merkezi Berlin, Almanya'da bulunan bir internet barındırma hizmeti sağlayıcısıdır.
mailbox.org
mailbox.org
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Zimbra
zimbra.com
Zimbra, mesajlaşma ve işbirliği için açık kaynaklı sunucu ve istemci yazılımı sağlar. Daha fazlasını öğrenmek için https://www.zimbra.com adresini ziyaret edin.
네이버 메일
mail.naver.com
Güvenli giriş için adres çubuğundaki URL'yi ve kilit işaretini kontrol edin! Naver Postası