Alternatifler - NCR Voyix

OpenWrench

useopenwrench.com

OpenWrench, işletmenizin tesislerinin bakımını her zamankinden daha basit ve daha şeffaf hale getirir. Telefonunuzdan ayrılmadan iş emirleri oluşturun ve gönderin, devam eden işlerin en son durumunu takip edin ve ödeme için faturaları onaylayın. Sorunun fotoğraflarını çekin veya bunları film rulon...