Navy Times

Navy Times

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Denizciler ve aileleri, kariyerlerini ve kişisel yaşamlarını etkileyen en önemli konularda haber ve bilgi almak için güvenilir, bağımsız bir kaynak olarak Navy Times'a güveniyor. Navy Times askeri camia için önemli konularda kaliteli ve tarafsız habercilik sağlıyor.

Web Sitesi: navytimes.com

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