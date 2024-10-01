Alternatifler - Navigator

Claap

claap.io

Claap, ekran kaydını, toplantı kaydını ve video wiki'yi tek bir yerde birleştiren hepsi bir arada bir Video Çalışma Alanıdır. Claap ile şunları yapabilirsiniz: - Bir sonraki toplantınızı kısa bir videoyla değiştirin. Ek açıklamalar, ileti dizileri ve video yanıtlarıyla daha hızlı geri bildirim alın ...