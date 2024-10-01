Alternatifler - Navigator
Coda
coda.io
Coda, Shishir Mehrotra ve Alex DeNeui tarafından kurulan bulut tabanlı bir belge düzenleyicisidir. Ofisler Bellevue, San Francisco ve Mountain View'da bulunmaktadır. İlk yazılım sürümü 1.0, Mayıs 2019'da piyasaya sürüldü. Daha önce, dört yıldan fazla bir süredir kapalı beta sürümündeydi. Coda, kelim...
Reclaim
reclaim.ai
Görevleriniz, alışkanlıklarınız, toplantılarınız ve molalarınız için en iyi zamanı bulan yoğun ekiplere yönelik yapay zeka destekli planlama uygulaması. Uyarlanabilir, gerçek zamanlı planlamayla çalışma haftasının %40'ına kadar geri kazanın ve haftanız doldukça öncelikleri dinamik bir şekilde savunm...
Notta
notta.ai
Notta, desteklenen 58 dille, herhangi bir sesli görüşmeyi hızlı bir şekilde eyleme geçirilebilir metne dönüştürmeye ve özetlemeye yardımcı olan lider bir AI transkripsiyon aracı ve toplantı not alma aracıdır. * Önemli haber: Airgram Notta'ya katıldı! Notta, video/ses dosyalarını ve canlı konuşmaları...
Focusmate
focusmate.com
Focusmate, sizi en önemli işlerini bitirme sorumluluğunu üstlenen diğer profesyonellere bağlayarak çalışma şeklinizi değiştirir.
Bloom Growth
bloomgrowth.com
Bloom Growth, girişimci liderlik ekiplerinin hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için burada, kurumsal sağlık ve liderlik becerilerini geliştirmede yardım eli sunuyor. Her müşterinin kendi hayalleri, ekipleri ve engelleriyle benzersiz olduğunu anlıyoruz. Büyümeye yönelik ekosistemimiz, kuruluşun...
Rewatch
rewatch.com
Bitmeyen toplantılara ve not almaya elveda deyin. Rewatch, yapay zeka destekli not alma aracını, ekran kaydediciyi ve ortak çalışmaya dayalı video merkezini birleştiren tek çözümdür; böylece gereksiz toplantıları ortadan kaldırabilir, maliyetleri azaltabilir ve işinize odaklanmaya devam edebilirsini...
Read
read.ai
Read, gerçek zamanlı katılım + duyarlılık puanlarını, toplantı zamanlayıcısını ve konuşma süresini tek bir yerde görebileceğiniz karma toplantılar için mükemmel bir uygulamadır. Toplantı bittiğinde, anlık toplantı özeti, transkript, ses + video oynatma ve yapay zeka destekli önerilerin yer aldığı ka...
Sembly
sembly.ai
Yöneticilerin ve ekiplerin toplantı tutanaklarını içeren akıllı toplantı özetlerini kaydetmesine, yazıya dökmesine ve oluşturmasına olanak tanıyan Sembly SaaS çözümü. Zoom, Google Meet ve Microsoft Teams ile çalışır. Sembly, Web, iOS ve Android mobil uygulamalarında İngilizce ve 42'den fazla dilde m...
Sessions.us
sessions.us
Etkileşimli toplantılar ve web seminerleriyle katılımcılarınızı şaşırtın. Sessions her şeyi tek bir platformda sunuyor: planlama, transkriptler, odalar, bulut depolama ve yapay zeka.
MeetGeek
meetgeek.ai
MeetGeek, toplantı süreçlerini daha verimli ve anlaşılır hale getirmek için tasarlanmış bir yapay zeka toplantı asistanıdır. Bu araç, toplantı içeriğinin daha sonra kolayca gözden geçirilmesini ve anlaşılmasını kolaylaştırmak için yapay zeka destekli transkripsiyon özellikleriyle birlikte toplantıla...
Grain
grain.com
Grain, müşteri odaklı rollerdeki kişilerin müşterilerinin ihtiyaçlarını anlamasını ve savunmasını kolaylaştıran, yapay zeka destekli bir toplantı kayıt aracıdır. Grain, her müşteri görüşmesinden not almayı, kayıt tutmayı ve içgörü yakalamayı otomatikleştirmek için Zoom, Google Meet veya Microsoft Te...
Leapsome
leapsome.com
İleriyi düşünen şirketlerin (Spotify, monday.com ve Unity dahil) CEO'ları ve İK ekipleri, performans yönetimi, çalışan katılımı ve öğrenme arasındaki döngüyü kapatmak için Leapsome platformunu kullanıyor. İnsanları etkinleştirme platformu olarak Leapsome, Hedefler ve OKR Yönetimi, Performans İncelem...
Notiv
notiv.com
Notiv, görüşmelerinizden daha iyi iş sonuçları elde etmenizi sağlayan toplantı zekası çözümü. Notiv ile otomatik olarak şunları yapabilirsiniz: - Görüşmenizi kaydedin - Tartışılanların güvenli, yazılı bir kaydını alın - Hızlı bir inceleme için söylenenleri özetleyin - Görüşmenizdeki önemli anları ek...
Vowel
vowel.com
Vowel, yapay zeka destekli bir video konferans ve toplantı aracıdır. Yapay zeka destekli toplantı özetleriyle Vowel, basit, güvenli ve güvenilir bir deneyimle her toplantıyı daha kapsayıcı ve değerli hale getirir. Toplantılara ev sahipliği yapın, kaydedin, yazıya dökün, kırpın, arayın ve paylaşın; e...
Range
range.co
Menzil, uzak ve hibrit ekiplerin eş zamanlı veya gerçek zamanlı olarak birbirleriyle iletişim kurabilecekleri yerdir. Ekibinizin tercih ettiği programa göre hepinizin aşağıdakileri bilmesine olanak tanıyan verimli check-in'ler ve toplantılar gerçekleştirin: – Kimin ne üzerinde çalıştığını, kimin yar...
UpdateAI
update.ai
UpdateAI, Müşteri Başarı Yöneticileri için oluşturulmuş dünyanın ilk ve tek Dijital Asistanıdır. Zoom'a entegre olarak otomatik olarak not alır, eylem öğelerini yakalayıp atar, riskleri belirler ve ürün geri bildirimlerini yüzeye çıkarırız. Daha da iyisi, takip e-postalarının taslağını çıkarmanıza v...
Demodesk
demodesk.com
Demodesk sanal satışlar için lider platformdur. Yapay zeka ile otomatik pilotta toplantılar planlayın, profesyonel görüntülü toplantılar gerçekleştirin ve satış ekiplerine gerçek zamanlı koçluk yapın. %100 GDPR uyumlu, kurumsal düzeyde güvenlik ve destek. Platform, tekrarlanan görevleri otomatik hal...
Hypercontext
hypercontext.com
Hypercontext, yöneticilerin OKR'leri ve İncelemeleri ile bağlantılı daha etkili toplantılar yürütmesine yardımcı olur ve Netflix, Reprise, Centercode, PolicyMe ve daha fazlası gibi şirketlerdeki 100.000'den fazla yöneticinin güvendiği bir çözümdür. Yöneticiler uygulamamızı kullanarak 1:1 toplantılar...
Parabol
parabol.co
Parabol, scrum ustalarının ve diğer liderlerin güçlü, rehberli retrospektifler, sprint poker tahmin toplantıları, stand-up'lar ve daha fazlasını düzenlemelerine yardımcı olan çevrimiçi bir toplantı aracıdır! Kullanıma hazırdır, Jira, GitHub, GitLab, Azure DevOps, Slack, MS Teams ve Mattermost ile en...
Claap
claap.io
Claap, ekran kaydını, toplantı kaydını ve video wiki'yi tek bir yerde birleştiren hepsi bir arada bir Video Çalışma Alanıdır. Claap ile şunları yapabilirsiniz: - Bir sonraki toplantınızı kısa bir videoyla değiştirin. Ek açıklamalar, ileti dizileri ve video yanıtlarıyla daha hızlı geri bildirim alın ...
Diligent Director
diligent.com
Önde gelen yönetişim, risk ve uyumluluk (GRC) SaaS sağlayıcısı Diligent, kuruluşlar ve liderlerin başarısını hızlandırır.
Boardable
boardable.com
Daha az stres — Kritik toplantıları planlamak için daha fazla zaman — Yönetim kurulu katılımını ve yatırım getirisini artırmak için daha iyi veriler. Tek platform, birçok çözüm. Yüksek Performanslı Anakartlar Boardable ile Başlar - Panonuzu geniş ölçekte dönüştürün ve geleceğe hazırlayın. Amaca yön...
Clockwise
getclockwise.com
Clockwise, ekiplerin programlarını günde daha fazla zaman yaratacak şekilde optimize eden, yapay zeka destekli bir zaman yönetimi takvim aracıdır. Esneklik ve odaklanma ile çalışmanın yeni bir yolunu sunar. Saat yönünde, kullanıcılar için tercihlerine ve üretkenlik kalıplarına göre ideal bir gün ta...
Hirebook
hirebook.com
Hirebook, tamamı kapsamlı bir toplantı aracına bağlanan check-in'ler, OKR'ler, KPI'lar ve eylem öğeleri aracılığıyla şirketlerin ekiplerini güçlendirmelerine yardımcı olan, insan odaklı bir platformdur. Yöneticilerin çalışanlarla iletişim kurmasına olanak tanır, ilerlemeyi paylaşmak ve çalışanların ...
Peoplebox
peoplebox.ai
Performans incelemeleri, 360 derece incelemeler, uyumlu hedefler (OKR'ler), 1:1'ler, anketler, KPI'lar, görev/proje yönetimi, stratejik toplantılar ve kişi analitiği için tek bir platform sağlar. Diğer araçların aksine, Slack/Teams ile entegrasyonu bildirimlerin ötesine geçer ve tüm performans incel...
Nasdaq Boardvantage
nasdaq.com
Güvendiğiniz bir isimden panonuzu güçlendiren yazılım. Nasdaq Boardvantage, yöneticilerin, komitelerin ve liderlik ekiplerinin işbirliği ve karar alma süreçlerine daha hazırlıklı, katılımcı ve uyumlu olmalarına yardımcı olur. Ayrıca yönetim kurulu portalımız kurumsal sekreterlerin ve yöneticilerin t...
Dive
letsdive.io
Dive, toplantılardan nefret etmeyi bırakmanıza yardımcı olan bir toplantı yönetimi platformudur. Dive ile verimli toplantılara kolayca ev sahipliği yapabilirsiniz; toplantıdan önce işbirliğine dayalı bir gündem oluşturabilir, bunu toplantı sırasında verimli bir şekilde yürütebilir ve toplantı sonras...
Laxis
laxis.com
Müşteri görüşmelerini optimize etmeyi amaçlayan Laxis, gelir ekiplerinin etkileşimlerinden önemli bilgiler elde etmesine ve çeşitli ticari kapasitelerde daha iyi performans göstermesine yardımcı olmak için tasarlanmış bir Yapay Zeka Toplantı Asistanıdır. Araç, müşteri toplantıları sırasında tartışı...
Loopin
loopinhq.com
Loopin, toplantılarınızı tüm ekibinizin işbirliği yapabileceği ve konuşma noktalarına, notlara ve sonraki adımlara tek bir yerden erişebileceği çalışma alanlarına dönüştürür. Bu platform aynı zamanda benzer toplantıları otomatik olarak bağlayarak geçmiş toplantı özetlerini görüntüleyebilir, böylece ...
Circleback
circleback.ai
Circleback, sınıfının en iyisi özetleri otomatik olarak yazarak ve önemli bilgiler doğrultusunda harekete geçerek ekiplerin ister Zoom'da, Google Meet'te, Slack toplantılarında ister yüz yüze olsun her toplantıdan en iyi şekilde yararlanmasına yardımcı olur. Örneğin Circleback, ürün demo çağrıların...