Naver Works: Naver tarafından oluşturulan bir iş işbirliği aracı olan Naver Works, posta, takvim, adres defteri, sürücü, yapılacaklar, anket ve bülten panosu gibi iş için gerekli çeşitli işlevleri tek bir mobil cihazda iş mesajlaşmasına odaklanarak sağlar. uygulama, PC web ve PC uygulaması Bu, sağlanan entegre bir hizmettir. Dünyanın en üst düzey güvenlik teknolojisiyle sertifikalandırılmış ‘Naver Works’te çalışırken güvendesiniz, mahremiyetiniz güvenli bir şekilde ayrılıyor! 'Naver Works' mobil uygulamasını kullanarak iş arkadaşlarınızla hızlı ve kolay iletişim kurun ve işlerinizi istediğiniz zaman, istediğiniz yerde rahatça halledin. Hizmetle ilgili herhangi bir sorunuz varsa lütfen 1544-5876 numaralı telefondan 'Naver Works Müşteri Merkezi' ile iletişime geçin. ASLA ÇALIŞMAZ

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