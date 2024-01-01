Native Instruments, müzik prodüksiyonu ve DJ'lik için lider yazılım ve donanım sağlayıcısıdır. Komplete, Traktor ve Maschine gibi markalar altında sanal enstrümanlar, efektler ve kontrolörler dahil olmak üzere geniş bir ürün yelpazesi sunuyorlar. Araçlar yapımcılar, müzisyenler ve DJ'ler tarafından müzik yaratmak, icra etmek ve üretmek için yaygın olarak kullanılmaktadır.

Web Sitesi: native-instruments.com

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