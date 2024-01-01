National Catholic Register

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Magisterium'un gözünden bakıldığında günün Katolik haberleri. Ulusal Katolik Kaydı ayrıca Yaşam Kültürü, Katolik eğitimi, kitaplar, sanat, yemek ve eğlence, Katolik seyahati ve daha fazlası gibi konularda eğitici makaleler içerir.

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