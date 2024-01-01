Alternatifler - Nasdaq

Adam.ai

adam.ai

Hepsi Bir Arada Toplantı Yönetimi. adam.ai, toplantı öncesinde, sırasında ve sonrasında bilgiyi yakalamak, yönetmek ve paylaşmak, içeriği değerli varlıklara dönüştürmek ve başarılı iş sonuçları elde etmek için akıllı, hepsi bir arada toplantı yönetim platformudur.