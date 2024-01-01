Alternatifler - Nasdaq
Fibery
fibery.io
Tüm şirket süreçlerini kod olmadan birbirine bağlamak için sonsuz esnek çalışma alanı. Alanlar yaratın, onları birbirine bağlayın, ekip arkadaşlarınızı davet edin ve havalı bir şey yap.
Productboard
productboard.com
Productboard'dan müşteri odaklı ürün yönetimi platformu. Yeniliği hızlandırın, geliri artıran ve üretkenliği artıran ürünler yaratın.
Boardable
boardable.com
Daha az stres - Görev açısından kritik toplantıları planlamak için daha fazla zaman - Yönetim kurulu katılımını ve yatırım getirisini artırmak için daha iyi veriler. Tek platform, birçok çözüm. Yüksek Performanslı Panolar Boardable ile Başlar - Panonuzu geniş ölçekte dönüştürün ve geleceğe hazırlay...
Craft.io
craft.io
Craft.io, ürün yöneticilerine, geri bildirim alma, planlama, karar verme, yol haritalama ve daha pek çok alandaki işlerini, günümüzde en sık kullanılan platformlarla entegre olan, amaca yönelik olarak oluşturulmuş tek bir araçta yapma yetkisi veren bir ürün yönetimi aracıdır. Craft.io, ürün kayıt si...
airfocus
airfocus.com
airfocus modern ve modüler bir proje yönetimi platformu sunar. Ekiplerin stratejilerini yönetip iletebilmeleri, işlerini önceliklendirebilmeleri ve doğru sorunları çözebilmeleri için eksiksiz bir çözüm sunar. Esneklik göz önünde bulundurularak tasarlanan airfocus, ekibinizin çalışma şeklini bozmadan...
Powernoodle
powernoodle.com
İşbirliği eşitliği artık daha kolay. Powernoodle'ın işbirliği ve kolaylaştırma yazılımı, eş zamanlı olmayan şekilde fikir yürütmenize, kararları birlikte almanıza ve eylem planlarını iletmenize yardımcı olur. Ekibinizi eyleme yönlendiren, birlikte çalışmanın daha kapsayıcı bir yolunu yaratın.
Diligent Director
diligent.com
Lider yönetişim, risk ve uyumluluk (GRC) SaaS sağlayıcısı Diligent, kuruluşlar ve liderlerin başarısını hızlandırır.
UserVoice
uservoice.com
Müşterilerinizi dinlemenize ve onlara rehberlik etmenize, önemli ürün özelliklerine öncelik vermenize ve verimli bir şekilde yenilik yapmanıza yardımcı olacak B2B kullanıcı geri bildirim yazılımı.
ContractZen
contractzen.com
ContractZen, her kuruluşa uygun fiyatlandırmaya sahip, gelişmiş sözleşme yönetimi, %100 kağıtsız yönetim kurulu toplantıları yönetimi, zahmetsiz varlık yönetimi, sorunsuz bir şekilde entegre e-imza sağlayıcıları ve yerleşik sanal veri odalarından oluşan, kullanımı kolay ve güvenli bir yönetişim yazı...
Loomio
loomio.org
Sonsuz e-posta zincirlerinden ve hiçbir zaman bir grup kararına veya sonuca varamayan uzun toplantılardan bıktınız mı? Loomio'ya ihtiyacınız var: grupların karar verme, fikirleri tartışma ve çevrimiçi işbirliği yapma şeklini dönüştüren bir işbirliği platformu. Loomio, insanların tartışabileceği ve b...
Adam.ai
adam.ai
Hepsi Bir Arada Toplantı Yönetimi. adam.ai, toplantı öncesinde, sırasında ve sonrasında bilgiyi yakalamak, yönetmek ve paylaşmak, içeriği değerli varlıklara dönüştürmek ve başarılı iş sonuçları elde etmek için akıllı, hepsi bir arada toplantı yönetim platformudur.
OnBoard
onboardmeetings.com
OnBoard, yönetim kurullarının ve liderlik ekiplerinin daha akıllı çalışabilmesi, daha hızlı hareket edebilmesi ve daha fazlasını başarabilmesi için karmaşıklığı azaltan yönetim kurulu yönetim yazılımıdır.
Diligent Administrator
diligent.com
Lider yönetişim, risk ve uyumluluk (GRC) SaaS sağlayıcısı Diligent, kuruluşlar ve liderlerin başarısını hızlandırır.
Ansarada
ansarada.com
Ansarada'nın gelişmiş Sanal Veri Odası çözümleriyle her zaman en iyi sonuca ulaşın. Eski veri odalarını geride bırakın ve şimdi dünyanın en iyi anlaşma yapıcılarına katılın.
1000minds
1000minds.com
1000minds Karar Verme, bireylere ve gruplara karar verme, önceliklendirme, paranın karşılığını verme analizi ve paydaş tercihlerini anlama konusunda yardımcı olan çevrimiçi bir araç ve süreç paketidir. PAPRIKA algoritmasını temel alan 1000minds, Çok Kriterli Karar Verme (MCDM) ve Birleşik Analiz (ve...
Admincontrol
admincontrol.com
Yönetim kurulları, yönetim ve kilit paydaşlar için bilgiye, tartışmalara ve süreçlere güvenli ve etkili erişim sağlayan yazılım. Yönetim kurulları, yönetim ekipleri ve hukuk ve mali danışmanlar gibi karar vericiler için akıllı ve güvenli bir dijital işbirliği platformu sunuyoruz. İskandinav ülkeleri...
Runway Financial
runway.com
Nefret etmediğiniz finans platformu. Runway, ekibinizdeki herkes için işinizi modellemenin, planlamanın ve uyumlu hale getirmenin modern ve sezgisel yoludur.
Cloverpop
cloverpop.com
Cloverpop, ticari organizasyonunuzda daha iyi, daha hızlı karar almayı teşvik eden kurumsal karar zekası platformudur. Karar verme şirketinizin en değerli varlığıdır. Sistemimiz, etkili karar süreçlerini aşılayarak, işbirliğini geliştirerek ve sonuçlardan ders çıkarıp üstün performans elde etmek içi...
EntityKeeper
entitykeeper.com
EntityKeeper'ın kapsamlı varlık platformu, kritik verileri yönetmenize, ayrıntılı kuruluş şemaları oluşturmanıza ve kuruluşunuz genelinde dosyalama/uyumluluk gereksinimlerini izlemenize olanak tanır. Gerçek zamanlı bilgilere erişerek, veri alanlarını özelleştirerek, bildirimlerle son tarihleri yön...
BoardOnTrack
boardontrack.com
BoardOnTrack, sözleşmeli okul kurullarının olağanüstü sonuçlar vermesine yardımcı olur. Sözleşmeli okul yönetişimi için oluşturulmuş tek çevrimiçi yönetişim yönetim platformuyuz. BoardOnTrack üyeliği, uzman rehberliği (saatlik danışmanlık ücreti olmadan) ve sözleşmeli okulların benzersiz ihtiyaçları...
Board Management
boardmanagement.com
Yönetim Kurulunuzu Bir Sonraki Seviyeye Taşımaya Hazır Mısınız? Yönetim Kurulu Üyelerinin İşbirliği Yapmasına ve Daha Fazlasını Yapmasına Yardımcı Olmak İçin Yönetim Kurulu Toplantısı ve Yönetim Yazılımımızı Kullanın
Beenote
beenote.io
Beenote, yönetim kurulu, yönetici ve ekip için ilk yönetişim toplantı yönetimi çözümüdür. Beenote kolay, erişilebilir ve etkili bir araçtır. Toplantı sürecinin başından sonuna kadar Beenote, toplantıları planlayarak, düzenleyerek ve takip ederek (görevler, kararlar) ekiplerin etkili toplantılar düze...
MyBoardPacket
myboardpacket.com
2001 yılından bu yana binlerce mutlu müşteri MyBoardPacket'in güvenli, basit ve kullanımı kolay olduğu konusunda hemfikirdir. Belge yönetimi, çevrimiçi oylama, çevrimiçi tartışmalar ve daha fazlasını sağlayan çevrimiçi bir kurul toplantısı yönetim aracı. MyBoardPacket.com, aynı zamanda extranet veya...
Knowa
knowa.co
Yönetim Kurulunuzun yönetmek için ihtiyaç duyduğu her şeyi birbirine bağlayan yapay zeka destekli yönetim. Knowa'nın tak ve çalıştır yönetişim platformuyla Yönetim Kurulu'nuzu geleceğe hazır hale getirin ve tek bir güvenli ve çok yönlü ekosistemde yapay zeka destekli bilgi keşfi, toplantılar ve iş b...
Tasks in a Box
tasksinabox.com
Aynı hedefleri paylaşan insanların birlikte işbirliği yapmasına izin verin. Şirket genelinde süreçlerinizi kolaylaştırın veya organizasyon şemasından kurtulun. Her şey planlanamaz, bu nedenle duruma anında uyum sağlamanıza izin verin ve yine de birlikte işbirliği yapın.
Diskus
letsdiskus.com
Diskus, direktörlerin, komitelerin ve liderlik ekiplerinin işbirliği ve karar alma süreçlerinde daha hazırlıklı, katılımcı ve uyumlu olmalarına yardımcı olan bir yönetim kurulu ve toplantı yönetimi çözümüdür. Yönetim kurulu portalı, kurumsal sekreterlerin ve yöneticilerin toplantıları yönetmesini, g...
BoardSpace
boardspace.co
BoardSpace, apartman dairelerinin, HOA'ların ve kar amacı gütmeyen kuruluşların yönetim kurulları ve yöneticilerinin yönetim kurulu yönetimini otomatikleştirmesine ve basitleştirmesine yardımcı olan bir çözümdür.
Hippoly
hippoly.com
Hippoly, bulut için oluşturulmuş ve karar vericiler için oluşturulmuş sorunsuz ve güvenli bir işbirliği platformudur. Birincil kullanıcı grubumuz kuruluşun Yönetim Kurulu'dur ancak Hippoly aynı zamanda iletişim kurmanın ve bilgi paylaşmanın kolay ve güvenli bir yolunu isteyen yönetim ekipleri, danış...
BoardShape
boardshape.com
Daha iyi kurul veya komite toplantıları düzenleyin. Yönetim kurulunuzu veya komitenizi bugün BoardShape ile şekillendirin. Yeni kurulan şirketlere yönelik BoardShape, girişiminizin size engel olmadan daha iyi yönetim kurulu toplantıları yürütmesine yardımcı olacak yeterli özellik ve işlevselliği sağ...
AdvisoryCloud
advisorycloud.com
AdvisoryCloud, profesyonelleri ve şirketleri danışma kurulları aracılığıyla birbirine bağlayan lider platformdur. Hepsi bir arada platformumuz, şirketlerin ve ekiplerin dünya çapında önde gelen profesyonellerden oluşan bir danışma kurulunu işe almasına, oluşturmasına ve işletmesine olanak tanır. Her...