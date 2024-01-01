Napkin AI

Napkin AI

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Napkin AI, kullanıcıların görsel yardımlar ve hikaye anlatma öğeleriyle ilgi çekici belgeler oluşturmasına yardımcı olan bir belge düzenleyicisidir. AI özellikleri, kullanıcıların tasarım becerilerine ihtiyaç duymadan içeriklerine kolayca simgeler, çizimler, grafikler ve diyagramlar eklemesine olanak tanır. Ayrıca bağlama dayalı görsel öneriler sunar ve oluşturulan belgelerin kolayca paylaşılmasına olanak tanıyarak işbirliğini kolaylaştırır. Araç, kullanıcıların içerikleriyle birlikte kısa videolar kaydedebildiği, hikaye anlatımının ve fikirlerin sunumunu kolaylaştıran benzersiz bir özellik sunuyor. Videolar otomatik olarak canlandırılır ve daha fazla düzenlemeye gerek kalmadan onları daha ilgi çekici hale getirir. Düzenleme sürecinin kendisi de basitleştirilmiştir ve kullanıcıların gereksiz dolgu sözcüklerini ve gürültüleri kolaylıkla kaldırmasına olanak tanır. Napkin AI, görsel bir yardımcı pilot olarak pazarlanıyor ve bu, kullanıcıların fikirlerini hayata geçirmeleri için destekleyici bir araç olarak çalıştığını gösteriyor. Kullanıcı dostu arayüzü ve sezgisel özellikleri, onu her seviyedeki uzmanlık seviyesindeki kullanıcılar için erişilebilir kılar. Genel olarak Napkin AI, belgelerinin, sunumlarının veya hikaye anlatımlarının etkileşimini ve görsel çekiciliğini geliştirmek isteyen herkes için önerilen bir araçtır.

Web Sitesi: napkin.ai

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