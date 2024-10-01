Alternatifler - Namely
ClickUp
clickup.com
ClickUp hepsi bir arada bir üretkenlik platformudur. Görevleri, Dokümanlar'ı, Sohbet'i, Hedefleri, Beyaz Tahtaları ve daha fazlasını kullanarak ekiplerin iş planlamak, organize etmek ve iş birliği yapmak için bir araya geldiği merkezdir. Yalnızca birkaç tıklamayla kolayca özelleştirilebilen ClickUp,...
monday.com
monday.com
monday.com, kuruluşların görevleri, projeleri ve ekip çalışmasını yönetmesini sağlayan bir proje yönetimi aracıdır. Şirket, 2020 yılı itibarıyla teknik olmayan birçok kuruluş dahil olmak üzere 100.000 kuruluşa hizmet vermektedir. Temmuz 2019'da şirket, 1,9 milyar dolarlık değerlemeye göre 150 milyon...
Zoho Projects
zoho.com
Zoho Projects, dünya çapında 200.000'den fazla müşterisi olan bulut tabanlı bir proje yönetimi yazılımıdır. Projelerinizi planlamanıza ve mükemmel bir şekilde yürütmenize yardımcı olur. Projeler ile kolayca görev atayabilir, hem ekibiniz hem de müşterilerinizle etkili bir şekilde iletişim kurabilir,...
Connecteam
connecteam.com
Connecteam, masasız ekiplere sahip kuruluşların iletişimi iyileştirmesine, personeli elinde tutmasına ve operasyonel verimliliği artırmasına yardımcı olmak için tasarlanmış güçlü bir araç seti içeren, mobil öncelikli bir iş gücü yönetimi uygulamasıdır. Connecteam, yöneticilerin iş süreçlerini otomat...
Workday
workday.com
Workday Enterprise Management Cloud şu anda finans, İK, planlama ve harcama yönetimine yönelik çözümler içermektedir. Kurumsal Yönetim Bulutu, ERP'nin kısıtlamalarının üstesinden gelir ve şirketleri Üstün Performans Gösteren Kuruluşlara dönüştürür. Daha fazla bilgi edin.
Zendesk
zendesk.com
Zendesk, kurulumu, kullanımı ve ölçeklendirilmesi kolay, yapay zeka destekli bir hizmet çözümüdür. Zendesk çözümü kullanıma hazır çalışır ve değişiklik durumunda kolayca değiştirilebildiği için işletmelerin daha hızlı hareket etmesini sağlar. Zendesk ayrıca işletmelerin müşteri sorunlarını daha hızl...
Dayforce
dayforce.com
Dayforce, modern iş gücüne yönelik küresel insan platformudur. Kurumsal bir HCM çözümü olan Dayforce, günümüzün sınırsız iş gücüne güç sağlamak için bordro, İK, sosyal haklar, yetenek yönetimi, iş gücü yönetimi ve daha fazlasını tek bir bulut uygulamasında birleştirir. Dayforce, kuruluşların dünyanı...
Zoho People
zoho.com
Daha mutlu bir işgücü oluşturmak için hazırlanmış. Çalışanlarınızla ilgilenirken İK süreçlerinizle ilgileniyoruz. İşe alım, işe alım ve katılım yönetiminden zaman izleme ve değerlendirmelerine kadar, hepsini ele aldık.
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now, çalışma şeklinize uyum sağlayan tek hepsi bir arada, bulut tabanlı İK paketidir. Tek bir veritabanı üzerine inşa edilen ADP Workforce Now, İnsan Kaynakları Yönetimi, Bordro, Yan Haklar, Yetenek Yönetimi, Zaman ve İşgücü Yönetimi, Öğrenim ve Analitik ve Ofise Dönüş özelliklerini iç...
Odoo
odoo.com
Odoo, CRM, e-ticaret, faturalama, muhasebe, üretim, depo, proje yönetimi ve envanter yönetimini içeren bir işletme yönetimi yazılımıdır. Topluluk sürümü, GNU LGPLv3 kapsamında lisanslanan özgür bir yazılımdır. Ayrıca ekstra özelliklere ve hizmetlere sahip olan tescilli bir "Kurumsal" sürümü de bulun...
Clockify
clockify.me
Ekipler için en popüler boş zaman takip aracı Clockify, her büyüklükteki işletmenin, dijital ajansların, STK'ların ve eğitim kurumlarının projeler genelinde üretkenliği ve faturalandırılabilir çalışma saatlerini izlemesine yardımcı olur. Platform, yöneticilerin her proje için süre belirlemesine, çal...
Keka
keka.com
İşe alma, yolculuk boyunca çeşitli karmaşık aşamaları içerdiğinden yalnızca tek adımlı bir başarı değildir. Ve doğru yeteneği bulmak, başarılı bir iş ortamı yaratmanın basamak taşıdır. Bu nedenle Keka sizi, Keka'nın Aday Takip Sistemi ile geleceğe yönelik bir işe alım deneyimi sunmanıza yardımcı ola...
Paylocity
paylocity.com
Hepsi bir arada yazılım platformumuz İK profesyonellerine bordro, sosyal haklar, yetenek ve iş gücü yönetimi konularındaki günlük görevleri kolayca yönetmeleri için bir yol sunar. Ancak bizi farklı kılan şey, teknolojimizin müşterilerimizin başarısını gerçekten önemseyen bir kültür tarafından destek...
Toggl Track
toggl.com
Toggl Track (eski adıyla Toggl), merkezi Estonya'nın Tallinn kentinde bulunan Toggl OÜ tarafından işletilen ve mobil ve masaüstü uygulamalarının yanı sıra web siteleri aracılığıyla çevrimiçi zaman izleme ve raporlama hizmetleri sunan bir zaman izleme uygulamasıdır. Toggl Track, isteğe bağlı olarak...
Paycom
paycom.com
Paycom Software, Inc. (NYSE:PAYC), 25 yıldır, verilere doğrudan erişim yoluyla şeffaflığı güçlendirmek amacıyla kullanımı kolay İK ve bordro teknolojisi aracılığıyla işletmeleri ve çalışanlarının yaşamlarını basitleştiriyor. Sektörde bir ilk olan Beti® çözümü sayesinde çalışanlar artık kendi maaş bo...
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR, insan kaynakları yazılımını hizmet olarak sağlayan bir Amerikan teknoloji şirketidir. 2008 yılında Ben Peterson ve Ryan Sanders tarafından kurulan şirketin merkezi Lindon, Utah'tadır. BambooHR'nin hizmetleri arasında başvuru sahibi takip sistemi ve çalışanlara sağlanan faydalar takipçisi ...
Homebase
joinhomebase.com
100.000'den fazla küçük (ama güçlü) işletme, çalışan planlaması, zaman saatleri ve daha fazlasıyla saatlik ekiplerini yönetmek için Homebase'i kullanıyor.
Gusto
gusto.com
İster yeni başlıyor olun, ister hızla büyüyen işletmenizi ölçeklendiriyor olun, Gusto, ekibinizi büyütmek ve beslemek için ihtiyaç duyduğunuz ortaktır. Gusto ile bordro, sosyal haklar, işe alım, yönetim kaynakları ve daha fazlası gibi modern İK özelliklerine tek bir yerden sahip olursunuz. Gusto, ek...
Jibble
jibble.io
Ekipler için basit Zaman ve Devam yönetimi. Çalışanlar bir iPad veya Android tablet kullanarak web tarayıcılarından, cep telefonlarından veya özel bir zaman saatinden giriş (ya da bizim söylediğimiz gibi sallantılı giriş) ve çıkış yapabilirler. Slack ve Microsoft Teams'te akıllı bir bot bile mevcut....
ZingHR
zinghr.com
ZingHR, kuruluşların Otomasyonun ötesine geçmesine ve İş Sonuçlarını doğrudan etkileyebilecek ve Çalışan Deneyimini Geliştirebilecek bir çözüm sunmasına yardımcı olan itici güç olmuştur. ZingHR, Çalışan Odaklı ve mobil öncelikli bir yaklaşımı hedeflemektedir. İşe Alım'dan Çıkış'a ve ötesine kadar tü...
Rippling
rippling.com
Rippling, işletmelere küresel olarak İK, BT ve Finans'ı yönetebilecekleri tek bir yer sağlar. Bordro, giderler, sosyal haklar ve bilgisayarlar gibi normalde bir şirkete dağılmış olan tüm işgücü sistemlerini bir araya getirir. İlk defa, çalışan yaşam döngüsünün her bölümünü tek bir sistemde yönetebil...
Lark
larksuite.com
Lark, iş akışlarını kolaylaştırmak ve iş sonuçlarına daha hızlı ulaşmak isteyen ekipler için hepsi bir arada bir işbirliği platformudur. Lark, masaüstü ve mobil cihazlarda kusursuz bir kullanıcı deneyimi sunarak ekiplerin her yerden verimli bir şekilde çalışabilmesini sağlar. Lark, sohbetleri, iş ak...
Darwinbox
darwinbox.com
Gartner tarafından APAC'ta en çok tercih edilen HCM platformlarından biri olarak tanınan Darwinbox, yeni nesil bulut tabanlı bir HRMS'dir. Sequoia, Lightspeed ve Endiya Partners tarafından desteklenen Darwinbox, 350'den fazla küresel kuruluşta 900.000'den fazla çalışanın İK Teknoloji deneyimine güç ...
FreshBooks
freshbooks.com
FreshBooks, size zaman kazandıran, yöneticinizi otomatikleştiren, kitaplarınızı düzenli tutan ve işletmenizin profesyonel görünmesini sağlayan çevrimiçi bir muhasebe ve faturalandırma platformudur. FreshBooks, mali kayıt tutmanın kolay ve hızlı olması gerektiğine ancak yine de muhasebecinizi tatmin ...
Harvest
getharvest.com
Harvest, zamanı takip etmeyi, geçmiş projelerden içgörü elde etmeyi ve çalışmanızın karşılığını almayı kolaylaştırır. Asana ve Slack gibi popüler araçlarla özel uygulamalar ve entegrasyonlar, Harvest'in ekibinizin iş akışına uyum sağlamasına olanak tanır. Çok çeşitli görsel raporlar projelerin sorun...
Insightful
insightful.io
Insightful, eyleme geçirilebilir veri öngörüleriyle daha bilinçli bir şekilde çalışmanıza yardımcı olan iş gücü analitiği ve üretkenlik yazılımıdır. Ekibinizin nasıl en iyi şekilde çalıştığını anlayın ve çalışan verimliliğini izleme, otomatik zaman takibi, uzaktan ekip yönetimi ve daha fazlasıyla ür...
NetSuite
netsuite.com
NetSuite Inc., 1998 yılında kurulan ve merkezi San Mateo, Kaliforniya'da bulunan ve işletme finansmanını, operasyonları ve müşteri ilişkilerini yönetmek için yazılım ve hizmetler sağlayan bir Amerikan bulut bilişim şirketiydi. Yazılım ve hizmetleri, ERP, CRM, PSA ve e-ticaret modülleriyle küçük, ort...
Paychex
paychex.com
Paychex Flex® basitlik göz önünde bulundurularak tasarlanmış hepsi bir arada bir İK çözümüdür. İşletmenizle birlikte büyüyen ve değişen teknolojiyle Paychex, işletmeniz nereye giderse gitsin hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olacak yenilikçi iş çözümleri ve özel desteğin doğru kombinasyonuna sahipti...
Five9
five9.com
Five9 Akıllı CX Platformu, müşterilerle seçtikleri kanal üzerinden etkileşime geçmek, yöneticilere iletişim merkezi performansına ilişkin içgörü ve zeka kazandırmak ve işletmenizi daha iyi iş sonuçları elde etmek ve Bring Joy to CX™ sağlayacak şekilde geliştirmek için kapsamlı bir çözüm paketi sunar...
HiBob
hibob.com
bob HRIS, dinamik şirketlerin çalışanlarının en iyi yönlerini ortaya çıkarmalarına yardımcı olan bir insan yönetimi platformudur. İK yazılımımız benzersiz, sezgisel ve akıllıdır