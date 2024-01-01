MyShell, kullanıcıların kendi sanal asistanlarını veya robotlarını oluşturmalarına ve özelleştirmelerine olanak tanıyan, yapay zeka destekli bir sohbet platformudur. Platform, kullanıcı deneyimini geliştirmek için sabitlenmiş sohbetler ve türe göre filtreler gibi araçlar, eğlence ve eğitim gibi çeşitli sohbet araçları içerir. MyShell'in robot atölyesi, kullanıcıların kendi sanal asistanlarını veya robotlarını oluşturup özelleştirmelerine olanak tanıyarak, özel ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmiş bir sohbet deneyimi sunar. Platform, İngilizce ve Japonca da dahil olmak üzere birçok dilde destekleniyor ve popüler bir mesajlaşma uygulaması olan Telegram ile entegre oluyor. Kullanıcılar, konuşmalar için daha fazla dayanıklılık gibi ek özelliklere erişmek için platformda oturum açabilir ve kaydolabilirler. MyShell, akıllı bir konuşma deneyimi sunmak ve kullanıcı katılımını artırmak için yapay zeka teknolojisini kullanıyor. Genel olarak MyShell, kullanıcılara kendi sanal asistanlarını veya robotlarını oluşturma ve uyarlama olanağı sağlayan özelleştirilebilir ve akıllı bir sohbet platformu sunuyor. Çeşitli sohbet araçları ve filtreleri sayesinde kullanıcılar, sohbet deneyimlerini kendi özel ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde geliştirebilirler. Platformun Telegram ile entegrasyonu ve birden fazla dil desteği, onu daha geniş bir kullanıcı tabanı için erişilebilir hale getiriyor ve yapay zeka teknolojisi, akıllı ve ilgi çekici bir konuşma deneyimi sağlıyor.

Web Sitesi: myshell.ai

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