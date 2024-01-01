Myko Ai, satış ekibinizin tüm sorularını saniyeler içinde yanıtlamak için tasarlanmış, etkileşimli bir yapay zeka aracıdır. Salesforce, Hubspot ve Snowflake gibi sistemlere bağlanan Myko, işletme sahiplerinin herhangi bir SQL veya kod gerektirmeden sorularına yanıt almalarına yardımcı olmak için tasarlanmış bir doğal dil iş analitiği aracıdır. İş zekası kullanıcıları için, kullanıcılar arasında metrikleri standartlaştırmak amacıyla kuruluşunuzun temel terimlerini ve tanımlarını tanımlayabilir ve oluşturabilirsiniz. Kontrol panelleriniz arasındaki verileri açığa çıkararak daha fazla gelir elde edin.

Web Sitesi: myko.ai

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