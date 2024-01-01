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MyBizFeed, Medya Trafiği alıcıları ve satıcıları için bir Dijital Medya Pazaryeri'dir. MyBizFeed, trafik satan/satın alan kişilerin hızlı bir şekilde bağlantı kurabileceği ve iş yapabileceği en büyük trafik pazarıdır. MyBizFeed'de medya satıcıları ve medya alıcıları trafik tekliflerini veya ihtiyaçlarını serbestçe yayınlayabilir ve birlikte çalışacak yayıncıları ve reklamverenleri bulabilirler.

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