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MVMNT, küçük ve orta ölçekli komisyonculukların ticari operasyonlarını ölçeklendirmelerine ve nakliye sektöründe eşit şartlar altında rekabet etmelerine olanak tanır.

Web Sitesi: mvmnt.io

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