Notalar, tuşlar, akorlar ve gamlar için etkileşimli çevrimiçi müzik teorisi araçları ve piyano referanslarından oluşan bir koleksiyon. Müzik kavramlarını öğrenmenin ve saklamanın eğlenceli bir yolu.

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