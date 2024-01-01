Musico, müzik oluşturma konusunda uzmanlaşmış üretken bir yapay zeka yazılım motorudur. Sistem, çeşitli, telif hakkı olmayan müzik üretmek için geleneksel ve modern makine öğrenimi algoritmalarının bir karışımını kullanıyor. Üretken yaklaşımı, gerçek zamanlı olarak bağlamına uyum sağlayabilen uyarlanabilir ses sunarak müzik yaratıcılarını üretim süreçlerinde destekler. Musico'nun ürettiği müzik, yarı destekliden tam otomatik kompozisyonlara kadar çeşitlilik gösterir ve hem profesyonel müzisyenler hem de müzisyen olmayanlar için çözümler sunar. Musico aynı zamanda yapay zeka destekli kompozisyon gibi yenilikleri de masaya getirerek, yaratıcının girdisine yanıt verebilecek sonsuz melodilerin, ritimlerin ve armonilerin oluşturulmasını sağlıyor. 'Impro' adlı bir uygulama, müzisyenlerin ve sanatçıların Musico'yu hareketlerle sezgisel olarak kontrol ederek gerçek zamanlı müzik üretmelerine olanak tanıyor. Motoru eşlenebilir ve çeşitli kontrol sinyallerine gerçek zamanlı olarak yanıt vererek sonsuz etkileşim olanakları sunar. Ayrıca Musico, hikaye anlatıcıları, oyun geliştiricileri ve çapraz medya profesyonelleri için yeni nesil bir film müziği eklentisi geliştirmek amacıyla müzik ve anlatı arasındaki ilişkiyi aktif olarak araştırıyor.

Web Sitesi: musi-co.com

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