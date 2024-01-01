Musicfy, kullanıcıların en sevdikleri şarkıların kendi cover'larını birkaç saniye içinde oluşturmalarına olanak tanıyan yapay zeka destekli bir araçtır. Araç, diğerlerinin yanı sıra Ariana Grande, Eminem ve Drake gibi çeşitli sanatçıların popüler şarkılarından oluşan bir müzik kütüphanesi sağlar. Kullanıcılar mevcut şarkılar arasından seçim yapabilir ve bir miktar yapay zeka ekleyerek kendi remikslerini veya cover'larını oluşturabilirler. Aracın ana sayfasında, mevcut şarkıların yanı sıra aynı şarkıların kullanıcı tarafından oluşturulan AI cover'larını gösteren bir arayüz bulunur. Müzik severler, başkaları tarafından oluşturulan AI cover'larını keşfetmek ve dinlemek için bu özelliği kullanabilir. Musicfy tarafından kullanılan yapay zeka teknolojisi kamuya açıklanmadı ancak doğal insan vokallerini taklit eden yüksek kaliteli ses üretmek üzere tasarlandı. Kullanıcılar, yapay zeka cover'ı oluşturmak için platformda sağlanan oluşturma eğitimini takip edebilir. Oluşturmak istedikleri şarkının süresini, sıklığını ve dakika başına vuruşunu seçebilir, vokal ekleyebilir ve gerisini yapay zekaya bırakabilirler. Ortaya çıkan AI cover'ı daha sonra sosyal medya ve diğer platformlarda başkalarıyla paylaşılabilir. Genel olarak Musicfy, müzikten hoşlanan ve popüler şarkıların AI cover'larını oluşturma, yeniden karıştırma veya keşfetme konusunda denemeler yapmak isteyen herkes için yararlı olabilecek bir araçtır.

Web Sitesi: musicfy.lol

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