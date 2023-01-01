Alternatifler - Mtivity
ClickUp
clickup.com
Misyonumuz dünyayı daha üretken hale getirmektir. Bunu yapmak için hepsinin yerine geçecek tek bir uygulama geliştirdik: Görevler, Dokümanlar, Hedefler ve Sohbet.
Wrike
wrike.com
Yalnızca Wrike'ın iş yönetimi platformu, ekibinize tüm görevleriniz ve projeleriniz üzerinde tam görünürlük ve kontrol sağlar. Proje yönetimi yazılımı hiç bu kadar işbirliğine dayalı olmamıştı.
TeamGantt
teamgantt.com
TeamGantt'ın ücretsiz gantt grafiği oluşturucusunu deneyin ve sürükle ve bırak planlamasıyla dakikalar içinde çevrimiçi bir gantt grafiği oluşturun. En yüksek puan alan ve sonsuza kadar ücretsiz; kredi kartı gerekmez.
Teamwork
teamwork.com
Teamwork'ün proje yönetimi yazılımı, yardım masası, sohbet, belge yönetimi yazılımı ve CRM ile birlikte harika çalışan verimli bir ekip oluşturun.
GanttPRO
ganttpro.com
✅ Ücretsiz kaydolun ve GanttPRO çevrimiçi Gantt şeması yazılımında Gantt şemaları oluşturun. Görevleri ve programları dakikalar içinde planlayın, oluşturun ve yönetin. Hızlı kayıt.
Hive
hive.com
Hızlı hareket eden ekipler için 1 numaralı üretkenlik platformu. Projeleri yönetin, görevleri takip edin ve her büyüklükteki ekiple işbirliği yapın. 14 günlük ücretsiz denemeye bugün başlayın.
Optimizely
optimizely.com
Optimizely, diğer şirketler için aşamalı teslimat ve deneme yazılımları üreten bir Amerikan şirketidir. Optimizely platform teknolojisi, A/B testi ve çok değişkenli test araçları, web sitesi kişiselleştirme ve özellik değiştirme yetenekleri sağlar. Şirketin genel merkezi San Francisco, Kaliforniya'd...
Lytho
lytho.com
Eskiden MotionNow'da. Daha iyi içerik sonuçları elde etmek için gelişmiş proje görünürlüğüne ve kontrolüne ihtiyaç duyan pazarlama ve tasarım ekipleri için iş akışı yönetimi.
Planful
planful.com
Planful, Sürekli Planlamaya yönelik Bulut FP&A Platformudur. Siz, FP&A ekibi olarak, sık ve karmaşık iş değişiklikleri sırasında organizasyonunuzu nasıl yönlendireceğinizi hızla planlayıp analiz ederek ön saflarda yer alıyorsunuz. Uzmanlığınız ve becerileriniz böyle anlar için yaratılmıştır ve biz s...
Attribution
attributionapp.com
İlişkilendirme, reklama ne kadar harcadığınızı, hangi müşterilerin reklamlardan geldiğini ve sizden ne satın aldıklarını takip eder.
Narrator
narrator.ai
Narrator'ın veri platformu, müşterilerin işletmenizle olan her etkileşimini içeren müşteri 360 tarafından desteklenen, herkesin haftalar yerine dakikalar içinde yanıt almasına olanak tanır.
Promoboxx
promoboxx.com
Promoboxx is a software platform with supporting services for brands to engage their independent retailers with brand-compliant digital marketing, driving better business outcomes by reaching the right consumers via the trusted channel of brands’ local retailers. With Promoboxx, channel managers and...
Ignition GTM
haveignition.com
Ignition is the first Go-to-Market Ops platform designed to centralize and automate every step of product, feature, and campaign launches. Built by product marketing experts from Rippling and Facebook, it helps cross-functional teams get on the same page and drive more effective launches that transl...
FunnelDash
funneldash.com
FunnelDash is a vertical payments and lending business for the advertising industry. Our signature product, AdCard, the first charge card exclusively for your digital ad spend. - Unlimited free virtual debit and credit cards. - Free spend, budget, and pacing controls. - Unlimited free ad copy and cr...
MarcomCentral
marcom.com
Accelerate sales with tools purpose-built for brand managers, marketers, and sales teams. MarcomCentral, a leader in Brand Management for 20+ years, can transform your business with streamlined file organization and simplified collateral distribution. MarcomGather is our incredibly affordable digita...
InfiniGrow
infinigrow.com
InfiniGrow, gelir artışını sağlayan pazarlama çabalarını ölçerek, tahmin ederek ve planlayarak B2B pazarlama ekiplerinin daha yüksek yatırım getirisi elde etmesine yardımcı olur.
SproutLoud
sproutloud.com
Kanal Pazarlama Otomasyonu Yoluyla Tüm Dağıtılmış Pazarlama ihtiyaçlarınız için tek platform
Shape.io
shape.io
PPC Bütçe Yönetimi Yazılım Paketi. PPC harcamalarını ve performansını kontrol altına almak için güçlü çözümler. Bir daha asla bütçenin ilerleme hızı veya aşırı/az harcama konusunda endişelenmeyin.